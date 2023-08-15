Nhân viên trạm thu phí trên đường cao tốc cho biết, người bố đã cho con trai mình ra khỏi xe trong cơn giận dữ vì cậu bé 13 tuổi đã đánh mẹ của mình.

Theo Sohu, vụ việc này xảy ra tại Trạm thu phí Trường An, Gia Hưng, Chiết Giang, Trung Quốc, một cậu bé 13 tuổi bước ra khỏi ô tô của nhà mình, sau đó chiếc xe chạy đi luôn. Nhân viên trạm thu phí cho biết, người bố đã cho con trai của mình xuống đường cao tốc trong cơn giận dữ vì cậu bé 13 tuổi đánh lại mẹ mình.

Vì đánh mẹ của mình, cậu bé 13 tuổi đã bị bố cho ra khỏi xe

Được biết, sau khi cãi vã chuyện gia đình, cậu bé 13 tuổi đã đánh mẹ ruột của mình. Khi biết được việc này, người bố đã vô cùng tức giận, ông cho rằng đứa trẻ không tôn trọng người lớn nên đã trừng phạt cậu bé. Người bố chở con đến đường cao tốc, sau đó yêu cầu cậu bé xuống xe rồi một mình lái xe đi nơi khác.

Hành vi này không chỉ nguy hiểm mà còn không phù hợp với nguyên tắc giáo dục gia đình. Việc để trẻ xuống xe một mình trên đường cao tốc là rất nguy hiểm. Tốc độ của các phương tiện trên đường cao tốc rất nhanh vì vậy không thể đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ. Hơn nữa, hành vi của người bố cũng không có lợi cho sự trưởng thành và phát triển của đứa trẻ.

Cư dân mạng xứ Trung kịch liệt phản đối hành vi của người bố

Sau khi vụ việc được đăng tải, cộng đồng mạng xứ Trung vô cùng sốc trước hành động của người bố. Nhiều người bày tỏ, dạy con có thể dùng nhiều cách nhưng không nên áp dụng cách này vì quá nguy hiểm cho tính mạng đứa trẻ. Đặc biệt, các thành viên trong gia đình nên duy trì sự giao tiếp và tương tác để tránh hiểu lầm và xung đột.

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