Mức án cho người đàn ông nhiều lần cưỡng hiếp con gái ruột 17 tuổi khiến cộng đồng mạng phẫn nộ

Thế giới 16/08/2023 16:20

Một người đàn ông bị kết án 17 năm tù vì tội nhiều lần cưỡng hiếp cô con gái 17 tuổi khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Theo Baijiahao, mới đây Tòa án nhân dân huyện Tư Trung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã tuyên án 17 năm tù giam đối với người đàn ông nhiều lần sàm sỡ, cưỡng hiếp con gái ruột 17 tuổi của mình. Bản án này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng xứ Trung, nhiều người phẫn nộ vì cho rằng hình phạt này là quá nhẹ cho tên yêu râu xanh kia.

Được biết, năm 2004 người đàn ông họ Lưu (sinh năm 1976) đã kết hôn với người phụ nữ họ Hồ (sinh năm 1982). Đến tháng 8/2005 Hồ sinh cho Lưu một cô con gái. Nhưng từ tháng 5/2022 đến tháng 9/2022, Lưu đã nhiều lần tấn công tình dục và cưỡng hiếp con gái ruột của mình ngay tại nhà.

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 Khi sống chung trong một ngôi nhà, Lưu nhiều lần cưỡng hiếp con gái ruột mới 17 tuổi của mình - Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày 16/5/2023, Hồ đã nộp đơn lên tòa án để thu hồi tư cách giám hộ của Lưu với con gái. Còn người đàn ông này lĩnh án 17 năm tù giam. Tòa án cho rằng, cha mẹ là người giám hộ hợp pháp của trẻ vị thành niên, nhưng Lưu đã tấn công tình dục người được giám hộ trong thời gian chung sống với hắn. Điều này gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người được giám hộ.

Mặc dù Lưu lĩnh án 17 năm tù, nhưng cộng đồng mạng xứ Trung cho rằng phán quyết này của tòa án là quá nhẹ so với những gì hắn đã gây ra cho con gái ruột của mình.

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