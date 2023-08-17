Góa phụ 30 tuổi bị các bác sĩ và nhân viên cưỡng hiếp tập thể rồi sát hại khi làm việc tại viện dưỡng lão

Thế giới 17/08/2023 14:26

Một nữ y tá đã bị một bác sĩ và các nhân viên cưỡng hiếp tập thể rồi sát hại tại viện dưỡng lão nơi cô đang làm việc.

Theo 163, vụ việc này xảy ra ở Đông Champaran thuộc bang Bihar của Ấn Độ. Một nữ y tá đã bị một bác sĩ và nhiều người khác cưỡng hiếp tập thể rồi sát hại ngay tại viện dưỡng lão nơi cô làm việc. Bác sĩ và các nhân viên bị tố cáo đang chạy trốn và cảnh sát đã bắt giữ được một người. Mẹ của nạn nhân đã đệ đơn khởi tố bác sĩ Jaiprakash Das và 5 người có liên quan đến vụ án. Hiện tại cảnh sát địa phương đã phong tỏa viện dưỡng lão.

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 Góa phụ bị bác sĩ và các nhân viên trong một viện dưỡng lão cưỡng hiếp tập thể rồi sát hại - Ảnh minh họa: Internet

Nạn nhân là một góa phụ 30 tuổi, cô có một đứa con 4 tuổi. Theo mẹ của nạn nhân, Mantosh Kumar và bác sĩ Jaiprakash Das cùng quản lý viện dưỡng lão. Người mẹ cho biết thêm, sau khi chồng qua đời, con gái đã về sống với bà. Thấy hoàn cảnh của gia đình, Jaiprakash và Mantosh Kumar đã đề nghị con gái bà đến viện dưỡng lão của họ làm việc, họ hứa hẹn rằng con gái bà có thể kiếm tiền và học các kỹ năng mới.

Vì đang tìm việc nên con gái bà đã đồng ý đến đó làm việc. Tuy nhiên, sau khi trở về từ viện dưỡng lão con gái bà không chịu đi làm tiếp, nạn nhân cho biết hành vi của những người quản lý viện dưỡng lão rất đáng ngờ. Vài ngày sau, Jaiprakash và Mantosh đến nhà xin lỗi và yêu cầu con gái bà quay lại làm việc và hứa hẹn về mức lương tốt hơn. Tuy nhiên, sau khi con gái bà đến viện dưỡng lão vào ngày 8/8 cô đã không trở về.

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 Các nghi phạm hiện đã bỏ trốn, cảnh sát đã bắt giữ được một trong số các bị can - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, Jaiparakash nói với gia đình sức khỏe của nạn nhân đang xấu đi và cô đang ở trong một bệnh viện. Tuy nhiên, khi gia đình tìm đến bệnh viện đó thì không thấy con gái, trong lúc tìm kiếm, họ đã phát hiện thi thể nạn nhân trong xe cứu thương.

Dựa trên lời khai của mẹ nạn nhân, cảnh sát đã mở cuộc điều tra với những người có liên quan, bao gồm cả bác sĩ Jaiprakash. Một người trong số đó đã bị bắt, các cuộc truy lùng các nghi phạm còn lại đang diễn ra, “Chắc chắn tất cả các bị cáo trong vụ án này sẽ sớm bị bắt giữ” – một cảnh sát cho hay.

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