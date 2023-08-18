Máy bay bất ngờ đâm xuống đường cao tốc, ít nhất 10 người thiệt mạng

Thế giới 18/08/2023 05:58

Một máy bay hạng nhẹ đã lao xuống đường cao tốc tại thành phố Shah Alam, bang Selangor, Malaysia, khiến 10 người thiệt mạng.

Theo báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh dẫn nguồn từ Reuters, quan chức Malaysia cho biết vào ngày 17/8 một máy bay tư nhân loại nhỏ đã đâm xuống đường, tông vào một xe máy và một ô tô, khi đang tìm cách hạ cánh xuống sân bay Sultan Abdul Aziz Shah ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur. Ít nhất 10 người thiệt mạng.

Theo thông báo của Cơ quan Hàng không Dân dụng Malaysia, chiếc máy bay này chở 6 hành khách và 2 người trong phi hành đoàn. Máy bay khởi hành từ Sân bay Quốc tế Langkawi và đến Sân bay Sultan Abdul Aziz Shah.

“Liên lạc đầu tiên của máy bay với Tháp kiểm soát không lưu Subang là vào lúc 2 giờ 47 chiều 17-8 (giờ địa phương) và giờ dự kiến hạ cánh là 2 giờ 48 chiều cùng ngày” - theo thông báo.

Cũng theo thông báo, vào lúc 2 giờ 51 chiều, tháp kiểm soát không lưu đã phát hiện khói bốc ra từ hiện trường vụ tai nạn nhưng máy bay không thực hiện cuộc gọi khẩn cấp nào.

Theo báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn từ đài CNA, chiếc máy bay tư nhân đang trên hành trình từ hòn đảo nghỉ dưỡng Langkawi đến sân bay Subang tại bang Selangor. 

Máy bay gặp nạn ngay trước thời điểm hạ cánh, vào khoảng 14h10 cùng ngày.

Trả lời báo chí, cảnh sát bang Selangor, ông Hussein Omar Khan, cho biết chiếc máy bay đã mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu, sau đó lao vào một ô tô và xe máy trên đường cao tốc.

"Không có cuộc gọi khẩn cấp nào, máy bay đã được xác nhận để hạ cánh", ông Khan nói thêm.

Nhân chứng Mohamad Syahmie Mohamad Hashim, cựu thành viên lực lượng không quân Malaysia, cho biết ông nhìn thấy chiếc máy bay có dấu hiệu bay bất thường.

"Không lâu sau đó tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn", ông Hashim kể lại.

"Tôi chạy nhanh về phía đó và nhìn thấy các mảnh vỡ của chiếc máy bay. Tôi cũng nhìn thấy có người đang bốc cháy, nhưng không thể làm gì được", ông nói thêm.

Máy bay đâm vào nhà chứa khiến 13 người thương vong

Máy bay đâm vào nhà chứa khiến 13 người thương vong

Một chiếc máy bay nhỏ của Ba Lan đã đâm vào một nhà chứa máy bay khiến 5 người thiệt mạng

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới rơi máy bay máy bay đâm xuống cao tốc

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 32 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 1 giờ 34 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 2 giờ 27 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích