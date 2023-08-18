Một máy bay hạng nhẹ đã lao xuống đường cao tốc tại thành phố Shah Alam, bang Selangor, Malaysia, khiến 10 người thiệt mạng.

Theo báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh dẫn nguồn từ Reuters, quan chức Malaysia cho biết vào ngày 17/8 một máy bay tư nhân loại nhỏ đã đâm xuống đường, tông vào một xe máy và một ô tô, khi đang tìm cách hạ cánh xuống sân bay Sultan Abdul Aziz Shah ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur. Ít nhất 10 người thiệt mạng.

Theo thông báo của Cơ quan Hàng không Dân dụng Malaysia, chiếc máy bay này chở 6 hành khách và 2 người trong phi hành đoàn. Máy bay khởi hành từ Sân bay Quốc tế Langkawi và đến Sân bay Sultan Abdul Aziz Shah.

“Liên lạc đầu tiên của máy bay với Tháp kiểm soát không lưu Subang là vào lúc 2 giờ 47 chiều 17-8 (giờ địa phương) và giờ dự kiến hạ cánh là 2 giờ 48 chiều cùng ngày” - theo thông báo.

Cũng theo thông báo, vào lúc 2 giờ 51 chiều, tháp kiểm soát không lưu đã phát hiện khói bốc ra từ hiện trường vụ tai nạn nhưng máy bay không thực hiện cuộc gọi khẩn cấp nào.

Theo báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn từ đài CNA, chiếc máy bay tư nhân đang trên hành trình từ hòn đảo nghỉ dưỡng Langkawi đến sân bay Subang tại bang Selangor.

Máy bay gặp nạn ngay trước thời điểm hạ cánh, vào khoảng 14h10 cùng ngày.

Trả lời báo chí, cảnh sát bang Selangor, ông Hussein Omar Khan, cho biết chiếc máy bay đã mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu, sau đó lao vào một ô tô và xe máy trên đường cao tốc.

"Không có cuộc gọi khẩn cấp nào, máy bay đã được xác nhận để hạ cánh", ông Khan nói thêm.

Nhân chứng Mohamad Syahmie Mohamad Hashim, cựu thành viên lực lượng không quân Malaysia, cho biết ông nhìn thấy chiếc máy bay có dấu hiệu bay bất thường.

"Không lâu sau đó tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn", ông Hashim kể lại.

"Tôi chạy nhanh về phía đó và nhìn thấy các mảnh vỡ của chiếc máy bay. Tôi cũng nhìn thấy có người đang bốc cháy, nhưng không thể làm gì được", ông nói thêm.

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