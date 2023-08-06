Tàu tốc hành Hazara đi từ thành phố Karachi đến thành phố Abbottabad đã bị tai nạn và khiến 10 toa tàu trật bánh, nhiều người thương vong.

VietnamPlus dẫn nguồn từ Tân hoa xã và Reuters, một quan chức ngành đường sắt của Pakistan cho biết ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 40 người bị thương trong ngày 6/8 khi một tàu chở khách bị trật đường ray gần nhà ga Sarhari ở tỉnh Sindh, miền Nam Pakistan.

Tàu tốc hành Hazara đi từ thành phố Karachi đến thành phố Abbottabad đã bị tai nạn và khiến 10 toa tàu trật bánh.

VietNamNet dẫn nguồn từ BBC, truyền thông địa phương dẫn lời Bộ trưởng Đường sắt và hàng không Khawaja Saad Rafique tuyên bố, các quan chức sẽ tập trung vào những nỗ lực cứu hộ trước khi điều tra nguyên nhân sự cố.

Tai nạn trên hệ thống đường sắt cũ kỹ của Pakistan không phải là điều hiếm khi xảy ra. Theo thống kê của nhà chức trách địa phương, từ năm 2013 - 2019, 150 người đã tử vong trong những sự cố như vậy.

Năm 2021, hai đoàn tàu đã va chạm ở tỉnh Sindh, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và hàng chục nạn nhân khác bị thương.

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