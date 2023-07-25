Vụ cháy tàu cá ngoài khơi, thuyền trưởng nhảy xuống biển thoát thân: Đã giải cứu toàn bộ 12 thuyền viên

Ngay khi phát hiện ngọn lửa bùng cháy dữ dội, 12 người, bao gồm cả thuyền trưởng và các thuyền viên trên tàu đã nhanh chóng nhảy xuống biển thoát thân.

Hãng tin Yonhap đưa tin, vào khoảng 8h03 sáng (6h03 giờ Hà Nội) hôm nay, lực lượng bảo vệ bờ biển Gunsan nhận được tin báo, một chiếc thuyền đánh cá xa bờ nặng 48 tấn đã bốc cháy ngoài khơi, cách đảo Eocheong, thành phố Gunsan, tỉnh Jeollabuk 33 km về phía nam.

Một quan chức của lực lượng bảo vệ bờ biển Gunsan cho biết: "Dựa trên danh sách thủy thủ đoàn và lời khai của thuyền trưởng, hiện xác nhận rằng có 12 người trên tàu". Cảnh sát biển cho biết, ngay khi phát hiện ngọn lửa bùng phát, 12 người, bao gồm cả thuyền trưởng và các thuyền viên trên tàu đã nhanh chóng nhảy xuống biển thoát thân.

Đám cháy bùng phát dữ dội trên một chiếc thuyền đánh cá đang hoạt động ngoài khơi đảo Eocheong - Ảnh Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Gunsan/Yonhap News

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát biển đã điều động tàu tuần tra đến hiện trường và đề nghị tàu hải quân hỗ trợ. Lực lượng cảnh sát biển cũng kêu gọi sự giúp đỡ từ các tàu đánh cá gần khu vực xảy ra vụ việc.

May mắn, 2 tàu cá gần đó đã cứu được toàn bộ 12 thuyền viên nhảy xuống biển. Các thuyền viên được đưa đến cảng Gunsan để kiểm tra sức khỏe và sau đó được chuyển đến bệnh viện gần đó.

Hiện, kông có thương vong đã được báo cáo cho đến nay. Lực lượng cảnh sát biển đang nỗ lực các công tác cứu hộ còn lại, tập trung dập tắt con tàu đang chìm trong biển lửa.

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