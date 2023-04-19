Hầu hết những người thiệt mạng là bệnh nhân nội trú lớn tuổi. Trong đó có 26 bệnh nhân, 1 giám hộ, 1 y tá và 1 người thân chăm sóc.

Giới chức trách thành phố cho biết số người chết trong vụ hỏa hoạn tại bệnh viện Trường Phong ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, đã tăng lên 29 người. Văn phòng báo chí thành phố Bắc Kinh đã tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 19-4 với các quan chức của Cục Công an và Cục Cứu hỏa, thông báo rằng số người chết liên quan đến hỏa hoạn đã được thống kê tính đến lúc 9 giờ sáng hôm nay là 29 người. Số người chết tính đến 6 giờ chiều ngày 18-4 là 21 người.

Mặt tường bên ngoài tòa nhà nội trú của bệnh viện Trường Phong ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn ngày 18/4 - Ảnh: Caixin/TTXVN Hầu hết những người thiệt mạng là bệnh nhân nội trú lớn tuổi. Trong đó có 26 bệnh nhân, 1 giám hộ, 1 y tá và 1 người thân chăm sóc. Trong số 39 người bị thương hiện đang được điều trị tại bệnh viện có 21 người đang trong tình trạng nghiêm trọng, giới chức trách thành phố Bắc Kinh cho biết.

Các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân chính xác của vụ hỏa hoạn. Vụ hỏa hoạn được cho rằng do ngọn lửa bùng phát trong quá trình xây dựng bên trong khu bệnh viện. Một quan chức của Sở cứu hỏa Bắc Kinh cho biết: "Theo kết quả điều tra ban đầu, ngọn lửa bắt đầu khi tia lửa từ quá trình xây dựng bắn vào các vật liệu dễ cháy". Cảnh sát đã bắt giữ và điều tra 12 người, trong đó có giám đốc bệnh viện và công nhân xây dựng. Được biết, đám cháy đã bùng phát vào lúc 12:57 trưa (giờ địa phương, tức 11:57 theo giờ Hà Nội) ngày 18-4. Ngọn lửa đã được dập tắt lúc 1:33 chiều bởi lực lượng cứu hỏa. Cơ quan cứu hỏa cho biết họ đã sơ tán 142 người, bao gồm cả bệnh nhân và nhân viên y tế khỏi hiện trường. Được thành lập vào năm 1985, bệnh viện Trường Phong nằm cách Quảng trường Thiên An Môn khoảng 10 km về phía tây và được biết đến là bệnh viện được áp dụng bảo hiểm y tế ở Bắc Kinh chuyên điều trị các khối u mạch máu. Mặt khác, hầu hết các video và hình ảnh lan truyền chóng mặt vào thời điểm xảy ra vụ cháy đã bị xóa khỏi internet và mạng xã hội Trung Quốc, đồng thời nội dung liên quan cũng biến mất khỏi bảng xếp hạng cụm từ tìm kiếm theo thời gian thực.

Kinh hoàng cảnh tượng bệnh viện chìm trong biển lửa, 21 người không may thiệt mạng Đám cháy tại một bệnh viện vào trưa nay tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã khiến cho 21 người thiệt mạng.

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