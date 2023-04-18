Kinh hoàng cảnh tượng bệnh viện chìm trong biển lửa, 21 người không may thiệt mạng

Thế giới 18/04/2023 22:13

Đám cháy tại một bệnh viện vào trưa nay tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã khiến cho 21 người thiệt mạng.

Theo Cơ quan cứu hỏa và cứu nạn quận Phong Đài, Bắc Kinh, lực lượng cứu hỏa đã nhận được cuộc gọi báo cháy tại một tòa nhà nội trú của bệnh viện Trường Phong vào lúc 12h57 trưa 18/4 (giờ địa phương). Lực lượng chức năng đã dập được ngọn lửa vào lúc 13h33 cùng ngày.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khói đen thoát ra từ các ô cửa sổ tòa nhà. Một số bệnh nhân dùng ga trải giường buộc vào cửa sổ để trèo xuống phía dưới, số khác trèo ra đứng trên dàn nóng điều hòa chờ được giải cứu.

"Thật bi kịch. Tôi có thể nhìn thấy đám cháy từ cửa sổ nhà mình. Rất nhiều người đã trèo ra đứng trên dàn nóng điều hòa giữa trưa, thậm chí có người còn nhảy xuống", một tài khoản Weibo viết.

Kinh hoàng cảnh tượng bệnh viện chìm trong biển lửa, 21 người không may thiệt mạng - Ảnh 1
Nhiều người phải tìm cách leo ra ngoài để thoát thân - Ảnh: Cắt từ clip

Tổng cộng 71 người được sơ tán và chuyển đến các bệnh viện khác sau công tác cứu hộ. Tính đến 18h cùng ngày, 21 người thiệt mạng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Các vụ hỏa hoạn tại bệnh viện hiếm khi xảy ra ở Trung Quốc. Giới chức nước này đang điều tra nguyên nhân vụ cháy bệnh viện Trường Phong.

Theo các báo cáo truyền thông, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ thị các cơ quan “nỗ lực hết mình” để chăm sóc những người bị thương và kêu gọi các nhà chức trách thực hiện các biện pháp để ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai.

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