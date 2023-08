Theo CNN và The Guardian đưa tin, lực lượng bảo vệ bờ biển Canada ngày 28/6 (giờ địa phương) cho biết những mảnh vỡ còn sót lại của tàu lặn Titan và thi thể “được cho là của con người” đã được tàu thăm dò đại dương Horizon Arctic của Canada đưa về bến cảng St. John's ở Newfoundland vào cùng ngày. Sau khi thông tin tàu lặn Titan mất tích, tàu thăm dò Horizon Arctic đã ra khơi và tìm kiếm dưới đáy biển gần xác tàu Titanic bằng phương tiện điều khiển từ xa.

Phần còn lại của tàu lặn Titan - được cho là đã phát nổ ở sâu Đại Tây Dương - đang được di chuyển từ cảng St. John's ở Newfoundland, Canada vào bờ ngày 28/6 (giờ địa phương) - Ảnh: Reuters

Có 5 mảnh vỡ chính đã được vận chuyển vào ngày 28/6 (giờ địa phương). Cảnh sát biển Canada cho biết là đã tìm thấy những bộ phận quan trọng của chiếc tàu lặn, bao gồm cả thành bên dài 6,7m của thân tàu và một ván trượt dùng để hạ cánh xuống đáy biển. Nón đuôi (cấu trúc hình nón gắn vào đuôi thân tàu nhằm mục đích xả khí), được tìm thấy cách mũi tàu Titanic 488m vào ngày 22/6 (giờ địa phương), cũng được chuyển lên bờ cùng ngày. Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ ước tính vào thời điểm đó những người có mặt trên tàu lặn đã thiệt mạng dựa trên mảnh vỡ hình nón ở đuôi.

Những mảnh vỡ được trục vớt sẽ được sử dụng để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn của tàu Titan. Giới chuyên gia nghi ngờ rằng công ty điều hành tàu lặn Titan đã phát triển con tàu này khi chưa đủ xác minh hết tính an toàn. Lực lượng bảo vệ bờ biển Canada có kế hoạch mở một cuộc điều tra toàn diện về nguyên nhân vụ tai nạn với Ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) và Ban An toàn Giao thông Canada. Hành khách trên tàu Titan đến từ nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp và Pakistan đã thiệt mạng nên các nhà điều tra có thể được cử từ một số quốc gia này.