Phần còn lại của tàu lặn Titan - được cho là đã nổ tung dưới đáy biển Đại Tây Dương - đã được trục vớt vào ngày 28/6 (giờ địa phương), sau 10 ngày kể từ ngày con tàu mất tích trên hành trình lặn xuống khám phá xác tàu Titanic. Nhiều phần thi thể của những hành khách thiệt mạng cũng được tìm thấy.

Theo CNN và The Guardian đưa tin, lực lượng bảo vệ bờ biển Canada ngày 28/6 (giờ địa phương) cho biết những mảnh vỡ còn sót lại của tàu lặn Titan và thi thể “được cho là của con người” đã được tàu thăm dò đại dương Horizon Arctic của Canada đưa về bến cảng St. John's ở Newfoundland vào cùng ngày. Sau khi thông tin tàu lặn Titan mất tích, tàu thăm dò Horizon Arctic đã ra khơi và tìm kiếm dưới đáy biển gần xác tàu Titanic bằng phương tiện điều khiển từ xa. Hình ảnh xác tàu Titan được trục vớt vào ngày 28/6 (giờ địa phương) cho thấy con tàu bị xé toạc khủng khiếp chứng tỏ áp suất mà chiếc tàu lặn phải chịu vào thời điểm xảy ra tai nạn là rất lớn. Lực lượng bảo vệ bờ biển đã che những mảnh vỡ bằng một tấm bạt trắng trong quá trình vận chuyển, nhưng các máy quay của phương tiện truyền thông đã ghi lại được cấu trúc bị móp, dây điện và các thiết bị cơ khí luồn lách qua các vết nứt.

Có 5 mảnh vỡ chính đã được vận chuyển vào ngày 28/6 (giờ địa phương). Cảnh sát biển Canada cho biết là đã tìm thấy những bộ phận quan trọng của chiếc tàu lặn, bao gồm cả thành bên dài 6,7m của thân tàu và một ván trượt dùng để hạ cánh xuống đáy biển. Nón đuôi (cấu trúc hình nón gắn vào đuôi thân tàu nhằm mục đích xả khí), được tìm thấy cách mũi tàu Titanic 488m vào ngày 22/6 (giờ địa phương), cũng được chuyển lên bờ cùng ngày. Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ ước tính vào thời điểm đó những người có mặt trên tàu lặn đã thiệt mạng dựa trên mảnh vỡ hình nón ở đuôi. Những mảnh vỡ được trục vớt sẽ được sử dụng để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn của tàu Titan. Giới chuyên gia nghi ngờ rằng công ty điều hành tàu lặn Titan đã phát triển con tàu này khi chưa đủ xác minh hết tính an toàn. Lực lượng bảo vệ bờ biển Canada có kế hoạch mở một cuộc điều tra toàn diện về nguyên nhân vụ tai nạn với Ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) và Ban An toàn Giao thông Canada. Hành khách trên tàu Titan đến từ nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp và Pakistan đã thiệt mạng nên các nhà điều tra có thể được cử từ một số quốc gia này.

Tờ New York Times dẫn lời một chuyên gia của Viện Hải dương học cho biết họ sẽ kiểm tra xác tàu để xem điểm hỏng hóc của thân tàu, mảnh vỡ tàu, vật liệu của tàu Titan, có được kết nối đúng cách hay không và liệu dữ liệu điện tử có thể được phục hồi hay không. Tuy nhiên, cuộc điều tra dự kiến ​​sẽ không dễ dàng như phân tích hộp đen máy bay. Cũng có khả năng tranh chấp pháp lý có thể tiếp tục. Người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hải tại Đại học London, cho biết: “Có vẻ hành khách đã ký vào một số bản từ chối trách nhiệm, vì vậy có thể mất vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm để giải quyết các vấn đề trách nhiệm pháp lý". WP cho biết: "Một vấn đề chưa được giải quyết ở đây là ai sẽ chịu chi phí cuối cùng cho việc tìm kiếm mảnh vỡ dưới biển sâu. Chi phí này rất đáng kể và câu hỏi đang được đặt ra là liệu OceanGate có trả tiền cho công tác cứu hộ này hay không. Hiện công ty này đã bị đóng cửa".

Tuần duyên Mỹ xác nhận: Kỳ tích không xảy ra, toàn bộ 5 nạn nhân trên tàu lặn Titan đã thiệt mạng Thông tin này là đoạn kết đáng buồn dành cho nỗ lực cứu hộ quốc tế quy mô lớn khi chạy đua với thời gian tìm kiếm 5 hành khách trên tàu lặn Titan bị mất tích ở Bắc Đại Tây Dương ngày 18/6 (giờ địa phương).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-moi-a-truc-vot-thanh-cong-xac-tau-titan-nhieu-phan-thi-the-cung-uoc-tim-thay-597226.html