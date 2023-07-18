Một chiếc máy bay nhỏ của Ba Lan đã đâm vào một nhà chứa máy bay khiến 5 người thiệt mạng

Hãng truyền thông Anh (BBC) đưa tin một chiếc máy bay Cessna 208 nhỏ của Ba Lan đã đâm vào một nhà chứa máy bay gần Warsaw vào tối ngày 17/7, khiến 5 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn nằm ở Kesino, cách thủ đô Warsaw 47 km về phía Bắc, nhà chức trách đã điều động 4 máy bay trực thăng và 10 xe cứu thương đến ứng cứu ngay sau khi nhận được thông báo.

Một chiếc máy bay nhỏ Cessna 208 ở Ba Lan đã bị rơi trong một nhà chứa máy bay gần Warsaw vào tối ngày 17/7. Ảnh: AFP

Theo lực lượng cứu hỏa, vào thời điểm xảy ra vụ việc có giông bão và ột số người đang tạm nghỉ trong nhà chứa để tránh thời tiết xấu

Ngoài ra, người phát ngôn của lực lượng cứu hỏa cho biết thời tiết xấu có thể là nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn.

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