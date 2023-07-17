Vào ngày 14/7, một chiếc xe tải ở tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc đã lao xuống sông Kim Sa sau khi rơi từ vách đá khiến 5 người tử vong, 3 nạn nhân khác đang được điều trị tại bệnh viện.
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Theo thông tin từ China Press, các video trên mạng cho thấy một chiếc xe tải rơi từ vách đá gần mặt nước, lăn nhiều vòng trên sườn đồi và cuối cùng rơi xuống nước.
Được biết, vị trí chiếc xe tải rơi xuống thuộc phía nam của sông Kim Sa, nằm ở địa phận huyện Lôi Bác, phủ Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên.
Chủ một nhà trọ ở thị trấn Hoàng Hoa, huyện Vĩnh Sơn, tỉnh Vân Nam cho biết, địa điểm xảy ra vụ việc ở đối diện cửa hàng của họ.
Vào sáng hôm đó, khi đang phơi chăn ga trên tầng thượng, bà thấy một xe cứu thương đến đưa người và một chiếc cần cẩu đang nỗ lực nâng chiếc xe rơi xuống khỏi dòng sông.
“Tất cả những người trên chiếc xe đều đến từ huyện Lôi Bác, khi chiếc xe lật, họ bị văng ra khỏi xe”, chủ nhà trọ cho biết.
Một người dân ở huyện Lôi Bác cho biết, trên xe lúc đó có 8 người, trong đó có 5 người không may thiệt mạng, 3 trẻ em còn lại vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.
Ông Đặng, người nhà của nạn nhân tử vong cho biết, cho biết trên chiếc xe có 4 người lớn và 4 trẻ em, trong đó có 2 người lớn và 4 trẻ em là họ hàng của ông, hai người lớn còn lại đều là lái xe.
Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ