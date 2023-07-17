Bị công ty ép vay tiền, người đàn ông kéo vợ con cùng nhau tự tử

Thế giới 17/07/2023 11:31

Sáng ngày 13/7, Pendra Vishwakarma, một người đàn ông 38 tuổi ở bang Bhopal (Ấn Độ) đã gửi một tin nhắn cho họ hàng sau đó anh cùng với vợ và hai đứa con tự tử.

Theo thông tin từ China Press, người thân và các thành viên trong gia đình đã đến hiện trường, phân loại hài cốt của bốn người và mang ra ngoài trời, chặn đường cao tốc, đồng thời yêu cầu cảnh sát điều tra.

Người thân thức dậy vào khoảng 6 giờ sáng ngày 13/7 và thấy tin nhắn của Vishwakarma nên đã gọi cảnh sát nửa tiếng sau đó.

Cảnh sát đến hiện trường và tìm thấy Vishwakarma và người vợ 34 tuổi Ritu treo cổ trong phòng ngủ.

Ở một căn phòng khác, người ta phát hiện hai đứa trẻ 8 tuổi và 3 tuổi đã chết. Cảnh sát tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh và một gói thuốc sulfat tại hiện trường.

Hai vợ chồng nạn nhân làm việc trong một công ty bảo hiểm tư nhân. Trong thư tuyệt mệnh cho biết do nợ nần các khoản vay, chụp ảnh khỏa thân, liên tục bị tống tiền nên không thể chịu đựng nổi đã chọn cách tự tử.

Bị công ty ép vay tiền, người đàn ông kéo vợ con cùng nhau tự tử - Ảnh 1
Người thân mang thi thể 4 người ra cao tốc để yêu cầu cảnh sát điều tra. Ảnh: China Press

Đầu tiên, cặp vợ chồng đầu độc hai đứa con của họ bằng thuốc, rồi treo cổ tự tử.

“Bức thư tuyệt mệnh mà chúng tôi tìm thấy nói rằng họ đang chịu rất nhiều áp lực tài chính và phải trả các khoản vay, vì vậy người đàn ông đã tham gia một công ty trực tuyến... anh ta đã làm vậy”, Tota, phó cảnh sát trưởng bang Bhopal cho biết.

Anh không nhận ra danh bạ và thư viện hình ảnh trên điện thoại di động và máy tính xách tay của mình đã bị rò rỉ. Công ty bắt đầu tống tiền, vì vậy anh mới thực hiện hành động cực đoan như vậy.

Trong bức thư, người đàn ông viết rằng anh ta muốn xin lỗi gia đình và những người đã làm anh buồn vì “một sai lầm”.

Theo cảnh sát, vào tháng 4, người đàn ông này đã nhận được một tin nhắn mời anh làm việc và nhắc lại lời đề nghị đó trên Telegram. Anh nhận công việc này để kiếm chút "tiền phụ".

“Lúc đầu, tôi nhận được một chút ân huệ, nhưng sau đó tôi gặp khó khăn”, bên trong bức thư tuyệt mệnh viết

Trong vài tháng sau đó, người đàn ông được cho là buộc phải vay các khoản vay từ cùng một công ty, và các khoản nợ của anh  ngày càng tăng lên.

Trong một lần, khi anh bỏ lỡ một khoản vay trả góp, công ty đã “tấn công điện thoại của tôi và chia sẻ những bức ảnh khỏa thân của tôi với gia đình và những người khác”, anh ấy viết.

Anh nói rằng mình đã đến cơ quan phòng chống tội phạm mạng địa phương nhưng không thể tìm kiếm sự hỗ trợ thích hợp vì không có cảnh sát nào có mặt.

Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 13, Vishwakarma chụp một bức ảnh selfie cùng gia đình và gửi cho cháu gái, nói với cô rằng đây là bức ảnh cuối cùng của họ.

“Chú tôi đã phải đối mặt với rất nhiều nỗi đau... Cách đây một thời gian, tôi nhận được một bức ảnh khiêu dâm trên điện thoại của mình... Sau đó, chú ấy nhắn tin cho mọi người rằng điện thoại của chú ấy đã bị hack”, cô nói.

Anh trai của Vishwakarma cho biết: "Điện thoại di động và máy tính xách tay của anh ấy đã bị hack. Họ sử dụng ảnh khỏa thân để tống tiền... Họ đang chịu áp lực phải trả 1,7 triệu rupee (khoảng 489 triệu) cho các công ty cho vay trực tuyến”.

Cảnh sát hiện đang xem xét kỹ lưỡng các thiết bị điện tử của cặp đôi nhằm điều tra công ty liên quan đến các cáo buộc.

Trong thư tuyệt mệnh, Vishwakarma giao cho gia đình hỏa táng mình, vợ con và cùng chôn cất.

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