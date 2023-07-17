Người đàn ông lãnh án 24 năm tù vì 3 lần cưỡng hiếp chính con gái của mình

Thế giới 17/07/2023 10:02

Mới đây, một người đàn ông ở Malaysia bị tuyên án 24 năm tù vì xâm hại 3 lần con gái của mình.

Theo các phương tiện truyền thông Malaysia, một bé gái 14 tuổi sống ở Muar đã bị xâm hại vào ngày 22, 26 tháng 6 và ngày 3 tháng 7 năm nay, tất cả đều ở cùng một địa điểm.

Công tố viên trưởng Raya Danial Munir cho biết, xem xét hai yếu tố chính là lợi ích cộng đồng và việc nạn nhân bị cha ruột tấn công tình dục, ông đã đề nghị mức án nghiêm khắc nhất.

Người đàn ông lãnh án 24 năm tù vì 3 lần cưỡng hiếp chính con gái của mình - Ảnh 1
Vì người đàn ông đã thừa nhận tội nên tòa án đã tuyên án 24 năm tù cho bị cáo. Ảnh minh họa: Internet

 Trước khi tuyên án, Thẩm phán Abu Bakar đã chỉ trích bị cáo: “Là một người cha, bạn nên là người hùng bảo vệ con cái trong nhà. Tôi rất tức giận, tại sao lại có chuyện đáng xấu hổ như vậy xảy ra?”

Cuối cùng người đàn ông bị kết án 24 năm tù và 10 lần đánh đòn cho mỗi tội danh, tổng cộng 72 năm tù và 30 roi.

Tuy nhiên, vì bị cáo đã thừa nhận tội nên thẩm phán phán quyết rằng án tù có thể được chấp hành đồng thời, tức là chỉ 24 năm tù.

 

 

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