Vào 12/7, một nữ du khách đã trượt chân rơi từ trên cao nhưng rất may không đe dọa đến tính mạng vì có một nam sinh phía sau đỡ lấy.

Khu thắng cảnh Hoa Sơn là một khu nghỉ dưỡng leo núi nổi tiếng ở Thiểm Tây, Trung Quốc. Tuy nhiên, vào ngày 12 tháng 7, một nữ du khách đã vô tình trượt chân khi leo thang và rơi từ trên cao xuống.

May mắn thay, một số nam sinh phía sau đã ra tay kịp thời và giải cứu thành công nữ du khách. Khoảnh khắc gay cấn này khiến ai cũng sợ hãi, đồng thời cũng khơi dậy suy nghĩ của mọi người về nhận thức an toàn.

Các nhân chứng mô tả, nữ du khách vô tình giẫm phải không khí khi leo thang, mất thăng bằng và rơi từ độ cao xuống.

Những du khách tỏ ra bất ngờ trước sự cố của cô gái. Ảnh: China Press

Lúc này, tất cả mọi người đều sững sờ kinh ngạc, nhưng sau đó nam sinh phía sau không chút do dự vươn tay, đỡ lấy cô gái. Nữ du khách may mắn tránh được nguy cơ rơi xuống và bình an vô sự.

Nhân viên của khu thắng cảnh Hoa Sơn cho biết, thang trong khu thắng cảnh không có cách nào bảo vệ an toàn, kể từ khi khu thắng cảnh mở cửa đã xảy ra tình trạng như vậy, nếu cảm thấy nguy hiểm, bạn có thể chọn đi thang đường vòng.

Về video trực tuyến, các nhà quản lý đang rất chú ý đến vấn đề này. Họ đang họp để nghiên cứu và muốn tránh mối nguy hiểm này trong tương lai.

