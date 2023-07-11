Mới đây, một người phụ nữ đã bị chỉ trích khi bịa đặt vu không đối phương là “tiểu tam” chỉ để được ngồi cạnh chồng.

Theo thông tin từ The Paper, vào ngày 8 tháng 7, một phụ nữ ở Quý Châu (Trung Quốc) đi cùng chồng trên tàu hỏa. Cô mua vé đứng nhưng chiếm chỗ ngồi bên cạnh chồng.

Khi khách hàng có vé ngồi đúng tuyến đến, người phụ nữ đã từ chối trả lại chỗ ngồi và chỉ đồng ý đứng dậy sau khi bị ép buộc nhưng vẫn liên tục khiêu khích người đó, rõ ràng đang cố gắng ép buộc họ rời đi.

Hành khách ở gần đó báo cho người soát vé và yêu cầu hai bên xuất trình vé, bên kia đã xuất trình vé để chứng minh vị trí này là của mình nhưng người vợ thì ngược lại.

Điều khoa trương hơn nữa là người vợ bắt đầu diễn “màn kịch” của mình, bịa đặt vu khống đối phương là “tiểu tam”, nhất quyết ngồi cạnh chồng nói: “Chồng tôi đã kết hôn, chúng tôi có giấy đăng ký kết hôn và có một đứa con”.

Cư dân mạng chỉ trích hành vi của cô gái để được ngồi bên cạnh chồng. Ảnh: China Press

Cô còn đe dọa người kia không được rời khỏi tàu vì đã phá hoại gia đình của họ.

Những hành động, lời nói kỳ lạ và xấu xa này đã khiến các hành khách xung quanh cảm thấy bất mãn và đã tải video này lên mạng để người dùng Trung Quốc chứng kiến hành vi của người phụ nữ này.

Video này đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng và thu hút nhiều phản ứng tiêu cực từ cư dân mạng với những bình luận như

“Gặp phải kẻ mất trí khi ra ngoài sẽ là tai họa tám kiếp”

“Lấy lý do quái đản để giở trò côn đồ”

Một số người dùng mạng thậm chí đã gọi cô ấy và chồng là “cặp đôi kỳ quặc”.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-duoc-ngoi-canh-chong-co-gai-tuc-gian-to-cao-nguoi-phu-nu-ben-canh-la-tieu-tam-600719.html