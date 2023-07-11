Không được ngồi cạnh chồng, cô gái tức giận tố cáo người phụ nữ bên cạnh là “tiểu tam”

Thế giới 11/07/2023 10:35

Mới đây, một người phụ nữ đã bị chỉ trích khi bịa đặt vu không đối phương là “tiểu tam” chỉ để được ngồi cạnh chồng.

Theo thông tin từ The Paper, vào ngày 8 tháng 7, một phụ nữ ở Quý Châu (Trung Quốc) đi cùng chồng trên tàu hỏa. Cô mua vé đứng nhưng chiếm chỗ ngồi bên cạnh chồng.

Khi khách hàng có vé ngồi đúng tuyến đến, người phụ nữ đã từ chối trả lại chỗ ngồi và chỉ đồng ý đứng dậy sau khi bị ép buộc nhưng vẫn liên tục khiêu khích người đó, rõ ràng đang cố gắng ép buộc họ rời đi.

Hành khách ở gần đó báo cho người soát vé và yêu cầu hai bên xuất trình vé, bên kia đã xuất trình vé để chứng minh vị trí này là của mình nhưng người vợ thì ngược lại.

Điều khoa trương hơn nữa là người vợ bắt đầu diễn “màn kịch” của mình, bịa đặt vu khống đối phương là “tiểu tam”, nhất quyết ngồi cạnh chồng nói: “Chồng tôi đã kết hôn, chúng tôi có giấy đăng ký kết hôn và có một đứa con”.

Không được ngồi cạnh chồng, cô gái tức giận tố cáo người phụ nữ bên cạnh là “tiểu tam” - Ảnh 1
Cư dân mạng chỉ trích hành vi của cô gái để được ngồi bên cạnh chồng. Ảnh: China Press

Cô còn đe dọa người kia không được rời khỏi tàu vì đã phá hoại gia đình của họ.

Những hành động, lời nói kỳ lạ và xấu xa này đã khiến các hành khách xung quanh cảm thấy bất mãn và đã tải video này lên mạng để người dùng Trung Quốc chứng kiến hành vi của người phụ nữ này.

Video này đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng và thu hút nhiều phản ứng tiêu cực từ cư dân  mạng với những bình luận như

“Gặp phải kẻ mất trí khi ra ngoài sẽ là tai họa tám kiếp”

“Lấy lý do quái đản để giở trò côn đồ”

Một số người dùng mạng thậm chí đã gọi cô ấy và chồng là “cặp đôi kỳ quặc”.

Nghi ngoại tình, người đàn ông tức giận dùng súng săn bắn vợ đang ở trong phòng

Nghi ngoại tình, người đàn ông tức giận dùng súng săn bắn vợ đang ở trong phòng

Người đàn ông nghi ngờ vợ ngoại tình nên bực tức dùng khẩu súng săn bắn vào cánh cửa khiến vợ bị thương nhưng rất may không nguy hiểm đến tính mạng.  

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Sao quốc tế 3 phút trước
Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 12 phút trước
Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Video 27 phút trước
Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Video 1 giờ 27 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Tâm sự Eva 2 giờ 27 phút trước
Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích