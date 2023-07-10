Người đàn ông nghi ngờ vợ ngoại tình nên bực tức dùng khẩu súng săn bắn vào cánh cửa khiến vợ bị thương nhưng rất may không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo thông tin từ China Press, một người đàn ông 92 tuổi họ Ding ở huyện Nghi Lan, Đài Loan (Trung Quốc) đã bắn vào cánh cửa phòng của vợ bằng một khẩu súng săn khiến nạn nhân bị trúng đạn và sau đó được đưa đến bệnh viện để cứu chữa.

May mắn thay, bà không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát đã thu giữ khẩu súng và đây là một khẩu súng săn hai nòng sản xuất tại Mỹ được phép sở hữu hợp pháp từ 40 năm trước.

Người đàn ông họ Ding này là một cựu chiến binh, hiện đang sống cùng với vợ và con trai thứ hai tại thị trấn Đông Sơn.

Hai vợ chồng ông Ding đã kết hôn hơn nửa thế kỷ, chênh lệch tuổi tác 15 tuổi, do mối quan hệ không tốt nên họ ngủ ở các phòng khác nhau, dù sống chung một nhà nhưng quan hệ giữa hai người không tốt.

24 viên đạn đã được lực lượng chức năng thu hồi. Ảnh: China Press

Vào 6 giờ sáng ngày 9/7, hai người lại cãi nhau vì một chuyện nhỏ, bà Ding rời phòng của ông và đóng cửa lại, ông nghi ngờ bà mang người tình về nhà và trốn vào phòng khác.

Vì bực tức ông lấy khẩu súng săn bắn vào cửa phòng và trúng bà Ding đang đứng đằng sau.

Người con trai thứ hai đang ngủ ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng súng nổ chạy ra xem chuyện gì thì được biết bố dùng súng bắn mẹ mình nên chạy sang báo công an.

Bà Ding bị bắn trúng đùi và bụng, được đưa đến bệnh viện phẫu thuật để lấy viên đạn ra. Cảnh sát tìm thấy một khẩu súng săn hai nòng sản xuất tại Mỹ và 24 viên đạn trong nhà và bắt giữ ông Ding để điều tra.

Trong quá trình điều tra, ông Ding nói với các nhân viên điều tra rằng ông nghi ngờ vợ mình có người khác và đã mang về nhà và trốn trong phòng, bực tức ông lấy khẩu súng săn bắn vào cửa phòng để giải tỏa cơn giận.

Con trai của ông nói rằng mẹ mình không có người khác, tất cả đều là sự tưởng tượng của ông.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghi-ngoai-tinh-nguoi-an-ong-tuc-gian-dung-sung-san-ban-vo-ang-o-trong-phong-600592.html