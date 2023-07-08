Mẹ ép con gái 12 tuổi uống thuốc tránh thai trong thời gian dài để cha dượng cưỡng hiếp

Thế giới 08/07/2023 16:12

Một người mẹ ở Úc đã ép cô con gái 12 tuổi uống thuốc tránh thai để giúp chồng của bà có thể cưỡng hiếp cô con gái trong thời gian dài.

Tờ "Daily Mail" của Anh đưa tin, tòa án Thành phố Adelaide (Úc) đã mở phiên tòa xét xử vụ án cha dượng cưỡng hiếp con gái vào ngày 5/7.

Tài liệu tòa án cho biết, khi mẹ của nạn nhân đưa cô bé đến phòng khám, người phụ nữ này nói rằng con gái nhỏ của mình đã quan hệ, vì vậy bà yêu cầu bác sĩ kê đơn thuốc tránh thai với số lượng lớn.

Cô gái trình bày trước toà án rằng, từ năm 11 đến 16 tuổi, cô đã bị cha dượng cưỡng hiếp liên tục.

Mỗi khi cha dượng xâm hại cô, mẹ của cô sẽ nằm bên cạnh chơi điện thoại hoặc xem ti vi, hoàn toàn không quan tâm đến sự đau khổ mà cô phải chịu đựng.

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Người đàn ông đã cưỡng hiếp con gái của vợ trong một thời gian dài. Ảnh: China Times

Cô gái cho biết: “Tôi không cảm thấy gì khác ngoài buồn và đau. Đêm đến, tôi thường khóc đến mất ngủ. Tôi chỉ mong được gia đình đối xử như con gái. Tôi rất muốn chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt”.

Để bảo vệ danh tính của nạn nhân, tòa án không tiết lộ danh tính của cô ấy. Sau phiên tòa, thẩm phán đã xác định rằng mẹ và cha dượng của nạn nhân đã phạm tội quan hệ trái phép.

Thẩm phán đã thu hồi lệnh bảo lãnh của nghi phạm và hiện tại cả hai đều đang bị giam giữ và sẽ bị kết án chính thức trong tương lai.

 

 

 

 

 

 

 

 

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