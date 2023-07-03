Đang cắt tóc giữa chừng, anh thợ bỏ chạy nhưng vẫn được khách hàng khen ngợi vì lý do này

Trưa 27/6, anh Zhao đến một tiệm cắt tóc quen để cắt tóc và uốn tóc. Đang cắt tóc được nửa đường, anh thợ cắt tóc Fan Fei nhìn thấy một chiếc ô tô tự bốc cháy trên đường ngoài cửa sổ, anh dứt khoát đặt dụng cụ làm tóc trên tay xuống và lao ra hỗ trợ dập lửa.

“Tôi đến cắt tóc, nhưng khi cắt được một nửa thì thợ tóc đã biến mất vì anh ta phải đi cứu hỏa”, đó là lời chia sẻ của anh Zhao, một người dân, đăng trên tài khoản Douyin của mình vào ngày 27/6.

Tình thế nguy cấp, anh không chút do dự đặt dụng cụ làm tóc trên tay xuống, chạy lên tầng hai, một tay cầm theo bình chữa cháy 15kg lao ra khỏi tiệm.

Vào ngày 29 tháng 6, phóng viên đã liên hệ với Fan Fei. Anh cho biết mình đang uốn tóc cho một khách quen thì nhìn qua cửa sổ của tiệm cắt tóc và thấy một chiếc ô tô đang bốc cháy và bốc khói bên vệ đường.

“Khi tôi vừa nhìn thấy chiếc ô tô bốc cháy, ngọn lửa chưa lớn lắm, nhưng khi tôi chạy đến bên cạnh chiếc ô tô đang tự cháy trong khoảng hai hoặc ba phút sau khi lấy bình chữa cháy từ cửa hàng, khói đen đã cao hơn vài chục mét và ngọn lửa rõ ràng đã lớn hơn”, Fan Fei nói

Ngoài ra do làn nhiệt từ ngọn lửa khiến người ta khó tiếp cận, chỉ có thể rút ra chốt an toàn trước và dựa vào một luồng khí phun ra để chống lại làn nhiệt, chỉ như vậy mới có thể tiến gần và dập tắt lửa.

“Chiếc ô tô tự cháy đang đậu ngay giữa đường, có nhiều xe đi lại xung quanh. Nếu không cứu được, nó có thể gây nổ và phá hủy thùng xăng phía sau”, Fan Fei giới thiệu với phóng viên.

Lúc đó còn có một tài xế xe buýt, cũng lấy bình chữa cháy để giúp đỡ dập tắt lửa. Tổng cộng cần phải sử dụng 5 bình chữa cháy, chậm lại tốc độ bùng phát của lửa, để cho đội cứu hỏa có thời gian đến và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Fan Fei đang cắt tóc cho khách Ảnh: Sohu

Anh Zhao, khách hàng bị "bỏ lại" giữa lúc đang được uốn tóc, đã chụp lại cảnh Fan Fei lao ra cứu hỏa qua cửa sổ ngay lập tức.

“Fan Fei rất nhiệt tình, tay nghề cũng rất tốt. Anh ấy là một người nhiệt tình”, anh Zhao nói.

Ngoài ra Zhao còn nói rằng anh ta đã là khách hàng cũ của Fan Fei trong nhiều năm. Lúc nhìn thấy bóng dáng chạy đi của Fan Fei về phía chiếc xe để dập lửa, anh hoàn toàn tin tưởng thợ cắt tóc này là một người tốt.

“Sau đó xem lại video mà bạn bè quay, thật sự tôi thấy lửa rất lớn, nhưng lúc đó thật sự không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ là cảm giác tự nhiên muốn dập tắt lửa ngay”, Fan Fei nói.

Trong cuộc phỏng vấn, anh thợ cắt tóc nói thêm bây giờ anh còn vẫn cảm thấy sợ hãi khi nhớ lại cảnh tượng đó. Lửa đã bùng phát lại nhiều lần, với cột khói đen cuộn lên và ngọn lửa bùng cháy cao ở phía trước của chiếc xe.

Đây không phải là lần đầu tiên Fan Fei nhiệt tình giúp dập lửa. Vào đầu năm nay, bồn hoa trong cộng đồng nơi anh sống bốc cháy và Fan Fei là người đầu tiên chạy đến dập lửa bằng bình chữa cháy.

Anh cho biết, lần đó trong lúc dập tắt lửa, mình đã làm hỏng một đôi giày, nhưng may mắn thay, lửa đã nhanh chóng được dập tắt.