Cháy hộp đêm ở Campuchia, 2 người Việt Nam thiệt mạng

Thế giới 03/07/2023 09:27

Chiều 1/7, một đám cháy bùng phát tại hộp đêm ở trung tâm thủ đô Phnom Penh, Campuchia khiến tổng cộng 8 người thiệt mạng trong đó có 6 người  Trung Quốc và 2 người Việt Nam.

Theo thông tin từ tờ “Cambodia China Times”, trong số 6 người Trung Quốc tử vong ở vụ cháy có 1 phụ nữ và 5 người đàn ông.

Hai nạn nhân còn lại đều là người Việt Nam và là người chuyển giới.

Cháy hộp đêm ở Campuchia, 2 người Việt Nam thiệt mạng - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Cambodia China Times

Một sĩ quan cảnh sát giấu tên nói với tờ Cambodia China Times rằng, 8 người đã được đưa đến đồn cảnh sát để hợp tác điều tra trong đó có 7 phục vụ và 1 bảo vệ. Sau khi điều tra cảnh sát xác nhận nguyên nhân vụ cháy là do chập đường dây điện

Hộp đêm này nằm ở quận Toul Kork, thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Một đám cháy bùng phát tại hộp đêm lúc hơn 5 giờ chiều ngày 1/7 với khói bốc lên dày đặc tại hiện trường. Sau đó ngọn lửa tiếp tục cháy trong khoảng 3 giờ trước khi được dập tắt vào lúc 8:30 tối cùng ngày.

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