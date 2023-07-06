Một chiếc xe buýt lao khỏi đường núi và rơi xuống thung lũng ở bang Oaxaca, miền nam Mexico, khiến ít nhất 27 người thiệt mạng.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6:30 sáng ngày 5/7. Công tố viên bang Oaxaca, ông Bernardo Rodriguez Alamira, nói với AFP qua điện thoại: “Theo thống kê sơ bộ, 27 người đã thiệt mạng và 17 người bị thương, những người này đã được chuyển đến nhiều quận khác nhau trong bệnh viện để điều trị”.

Ông nói thêm rằng một cuộc điều tra về nguyên nhân của vụ tai nạn đã được tiến hành và các dấu hiệu ban đầu cho thấy có sự cố kỹ thuật.

“Người tài xế xe buýt có lẽ đã mất kiểm soát và rơi xuống hẻm núi sâu 25 mét”, Jesús Romero, quan chức bang Oaxaca nói trong một cuộc họp báo.

Lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để giải cứu các nạn nhân. Ảnh: Reuters

Thống đốc bang Oaxaca, Salomon Jara đã bày tỏ lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân thông qua mạng xã hội. Ông cho biết cơ quan y tế địa phương, an toàn công cộng, dân phòng và các ban ngành khác đã cử nhân viên đến hiện trường vụ việc để giải cứu và hỗ trợ những người bị thương.

Chiếc xe buýt khởi hành từ thủ đô Mexico City đã mất lái và lật nhào khi đang lái đến thành phố Magdalena-Peñasco thuộc bang Oaxaca, rồi rơi xuống vực sâu 25m.

Các nhà chức trách cho biết chiếc xe buýt do một công ty vận tải địa phương điều hành và dự kiến ​​sẽ đến thị trấn Santiago de Josundua.

Theo cơ quan dân phòng, ít nhất 6 người trong số những người bị thương đã bất tỉnh và trong tình trạng nghiêm trọng khi được đưa đến bệnh viện.

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