Bị bỏ rơi khi mới 4 ngày tuổi, cô gái khiến hàng triệu người rơi nước mắt trước câu chuyện người cha vĩ đại nhất của đời mình

Thế giới 04/07/2023 12:21

Câu chuyện về một phụ nữ trẻ bị bỏ rơi khi còn là một đứa trẻ sơ sinh và được người lao động đã tìm thấy cô nuôi nấng đã chạm đến trái tim của hàng triệu người trên mạng xã hội đại lục.

 Theo đài truyền hình nhà nước CCTV, cô gái 27 tuổi có biệt danh Xiaofei chỉ mới 4 ngày tuổi khi được giải cứu khỏi một con phố ở thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Cha của Xiaofei, người không được nêu tên trong báo cáo, đã làm nhiều công việc lặt vặt  bao gồm quét dọn đường phố, thu gom rác, công nhân xây dựng và bảo vệ - và sống một cuộc sống tiết kiệm để nuôi dạy con gái nuôi.

Gần 67 tuổi và sức khỏe yếu, Xiaofei nói với CCTV rằng cha cô là người độc thân. Xiaofei nói vì có con gái nuôi nên không người phụ nữ nào muốn lấy ông.

Xiaofei cho biết cô rất nhạy cảm khi còn nhỏ và tự hỏi liệu mình có phải là con ruột của cha mình hay không, dựa trên những gợi ý của người khác và thực tế là cô không có mẹ.

Bị bỏ rơi khi mới 4 ngày tuổi, cô gái khiến hàng triệu người rơi nước mắt trước câu chuyện người cha vĩ đại nhất của đời mình - Ảnh 1
Cha của Xiaofei đã làm mọi công việc có thể để kiếm số tiền cần thiết để nuôi đứa bé gái mà ông tìm thấy bị vứt trên đường. Ảnh: CCTV

Khi đã trưởng thành, cô ấy cũng hỏi cha nuôi về nguồn gốc của mình.

“Ông nói với tôi rằng khi ông tìm thấy tôi, tôi đã bị xô ngã trên đường và liên tục khóc. Ông thương tôi nên đã đưa về nhà vì ông ấy không nhìn thấy một cuộc đời chết theo cách này”, cô nói.

“Khi biết chuyện này, tôi cảm thấy rất buồn và mặc cảm, nghĩ rằng mình là một đứa trẻ không ai muốn có”, cô cho biết thêm

Nhưng Xiaofei đã vượt qua mặc cảm, nhờ tình yêu của người cha nuôi.

“Sau đó tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Bố đối xử rất tốt và  luônchiều chuộng tôi. Tôi rất hạnh phúc và tôi không thấy bất kỳ sự khác biệt nào giữa tôi và những đứa trẻ khác có cha mẹ,” cô nói.

Cuộc sống rất khó khăn trong thời thơ ấu của Xiaofei, nhưng cô cho biết cha cô không bao giờ để cô làm bất kỳ công việc nhà nào, chẳng hạn như dọn dẹp hoặc nấu ăn, khi cô lớn lên.

Cô nhớ lại, khi cô khoảng bảy, tám tuổi, ngày nào hai bố con cũng chỉ ăn cơm trộn với tương ớt.

Cha của Xiaofei sẽ bổ sung cho chế độ ăn ít ỏi của họ bằng những món ăn vặt vứt đi được mang từ trạm thu gom rác về nhà.

Xiaofei cho biết họ hiếm khi ăn thịt, nhưng khi có thịt, cha cô luôn cho cô ăn trước.

Theo Xiaofei, cha cô gần đây làm việc rất ít vì sức khỏe ngày càng sa sút và phải phẫu thuật thoát vị đĩa đệm vào năm ngoái.

“Khi ở bệnh viện chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, tôi cảm thấy sợ hãi như thể mình sẽ bị cả thế giới bỏ rơi”, cô nhớ lại.

Bị bỏ rơi khi mới 4 ngày tuổi, cô gái khiến hàng triệu người rơi nước mắt trước câu chuyện người cha vĩ đại nhất của đời mình - Ảnh 2
Khi cha cô bước vào tuổi già và sức khỏe của ông bắt đầu suy yếu, Xiaofei mơ ước được đưa ông đi du lịch vòng quanh thế giới để đền đáp lòng tốt của ông. Ảnh: CCTV

Xiaofei cho biết cô cảm thấy biết ơn người cha nuôi của mình: “Mong muốn của tôi là kiếm được nhiều tiền hơn và đưa cha tôi đi du lịch khắp thế giới để đền đáp tình yêu và sự chăm sóc của ông dành cho tôi”, cô nói

Câu chuyện của cô đã được xem 84 triệu lần chỉ riêng trên nền tảng mạng xã hội Weibo, với nhiều người xúc động bình luận về lòng tận tụy của cô gái trẻ và cha nuôi của cô.

“Không phải số phận đã bỏ rơi bạn mà nó đã gửi bạn đến với gia đình yêu thương bạn nhất”, một người quan sát trực tuyến cho biết.

“Thật là một người cha vĩ đại! Thật là một người con gái tốt bụng! Tôi hy vọng Thần may mắn sẽ đến với họ”, một người khác bình luận.

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