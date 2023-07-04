Căn phòng bốc mùi hôi nồng nặc, vừa mở cửa cảnh sát bàng hoàng thấy cánh tay nằm ngoài tủ quần áo

Mới đây, một phụ nữ ở Georgia đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi một bé gái 7 tuổi được phát hiện tử vong và phân hủy trong tủ quần áo của một căn hộ bỏ trống.

Alondra Hobbs, 27 tuổi, bị buộc tội giết người nghiêm trọng và hành vi tàn ác cấp độ hai, cảnh sát hạt DeKalb cho biết trên Facebook. Hiện chưa rõ liệu cô ấy có luật sư hay không.

Nữ phát ngôn viên cảnh sát, Sĩ quan Elise Wells, cho biết Hobbs đã ở bệnh viện hôm ngày 30/6. Cô bị buộc tội đã sát hại con gái mình vào trước đó 1 ngày (29/6), theo cảnh sát. Họ xác định con gái cô là Alivia Hobbs-Jordan.

Hiện trường vụ án. Ảnh: US News

Theo báo cáo của cảnh sát, một sĩ quan đã phát hiện ra thi thể của bé gái vào ngày 2/7 tại một khu chung cư bên ngoài Atlanta sau khi có người gọi điện thông báo về một đứa trẻ đã chết trong tủ quần áo.

Một người hàng xóm nói với viên cảnh sát rằng người thuê nhà đã chuyển đi và cô ấy đã không gặp Hobbs trong vài tháng.

Viên cảnh sát cho biết anh ta nhìn thấy thứ dường như là một cái đầu đầy tóc và một cánh tay và một cái chân đang phân hủy trong tủ quần áo.

Một sĩ quan khác đã tìm thấy một mẩu thư có tên Alondra Hobbs trên đó, theo báo cáo.

Cảnh sát chưa cho biết cô gái đã chết như thế nào.

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