Vụ án người vợ phải đeo túi đựng phân suốt đời sau khi chồng đánh 16 lần trong 2 năm: Đề nghị án tử hình cho chồng

Thế giới 06/07/2023 12:03

Cô hy vọng rằng người chồng bạo hành mình sẽ bị kết án tử hình và đã ủy thác cho một nhóm luật sư để xử lý vụ án này.

Tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, nữ nạn nhân cho biết cô đã thuê luật sư Yao Kefeng để làm người đại diện pháp luật cho mình.

Cô Xie nói rằng cô hy vọng rằng người chồng bạo lực sẽ bị kết án tử hình, bởi vì đối phương đã gây tổn hại cho cô cả đời, và cô sẽ không thể sống một cuộc sống bình thường trong suốt quãng đời còn lại. Kẻ giết người nên bị trừng phạt nghiêm khắc.

Vụ án người vợ phải đeo túi đựng phân suốt đời sau khi chồng đánh 16 lần trong 2 năm: Đề nghị án tử hình cho chồng - Ảnh 1
Cô phải mang túi phân bên người suốt đời sau khi bị chồng bạo hành. Ảnh: Sina

Yao Kefeng cho biết vào ngày thứ Tư rằng, đã thành lập một đội ngũ luật sư để xử lý vụ án này. Ông tin rằng người đàn ông này đã bị tình nghi phạm tội cố ý giết người. Cho dù đó là cố ý gây thương tích nghiêm trọng hay cố ý giết người, ông đề nghị mức án nặng cho nghi phạm.

Cô Xie và He Moumou quen nhau được 3 năm và kết hôn được 2 năm, sau khi cô mang thai, cô đã bị chồng mình là He Moumou cưỡng hiếp tới 16 lần.

Xie cho biết, mỗi lần gọi cảnh sát, cuối cùng đều được giải quyết như một mâu thuẫn gia đình. Theo "Thư cảnh báo bạo lực gia đình" do bà Xie cung cấp, vào tháng 1 năm 2022, He đã bị cảnh sát cảnh báo vì hành vi bạo lực đối với Xie.

Trong khoảng thời gian đó, Xie cũng đã suy nghĩ về việc ly hôn

“Sau lần bạo lực gia đình đầu tiên, anh ta đã viết một bản cam kết và đứng trước mặt ba mẹ tôi xin lỗi. Chúng tôi đều nghĩ rằng anh ta thực sự sẽ cải thiện, vì vậy chúng tôi đã tha thứ cho anh ta. Từ lần bạo lực gia đình thứ hai, tôi đã bắt đầu đề cập đến việc ly dị, bắt đầu trốn tránh anh ta và mỗi lần trốn ra ngoài thì kéo dài khoảng một tháng”.

“Bên trong chúng tôi cũng đã có nhiều cuộc thương lượng, nhưng anh ta không đồng ý, chỉ cần tôi nói muốn ly dị, anh ta sẽ trở nên tức giận”, Xie cho biết. Vì không thể đạt được thỏa thuận, nên cuối cùng không ly hôn được.

Hai lần bạo lực gia đình gần đây xảy ra vào tháng 4 năm nay. “Ngày 15/4, tôi và bạn đang ăn cơm ở nhà hàng thì anh ta cầm 4 nồi nước hầm nóng đổ hết lên người tôi. Tôi bị bỏng cả ngực và lưng”, Xie nói.

Sau đó, Xie đã trốn ra ngoài và chặn số điện thoại, tài khoản WeChat của He. “Sau khi trốn đi, tôi đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ nhiều cơ quan như địa phương, cộng đồng, tổ chức phụ nữ, tòa án và sở dân sự để hỏi liệu có thể ly dị và làm thế nào để ly dị. Cuối cùng, tôi không thấy hiệu quả lớn”, Xie cho biết.

Cuối cùng vào ngày 24 /4, Xie đã đến tòa án để đệ đơn ly hôn, nhưng vì tài liệu chưa đầy đủ nên cô định ngày hôm sau sẽ mang tất cả tài liệu để khởi kiện.

Tuy nhiên, vào chiều cùng ngày 24/4, cô được bạn gái của một người em họ của He mời đi ăn tối. Đến 2 giờ sáng ngày 25/4, cô đã bị He lôi vào ô tô khi vừa trở về nhà.

Trong quá trình này, Xie bị chồng tấn công khiến cô khiến bị gãy xương sườn, xuất huyết nội tạng, gan, lá lách, dạ dày, thận, tá tràng … thậm chí bị đứt ruột và gây ra nhiễm trùng. Hiện bụng dưới bên phải của cô phải treo túi phân suốt đời.

Cô Xie đã sụt cân từ 45 kg trước khi tai nạn xuống còn 35 kg.

 

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