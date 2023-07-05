Đặt đồ ăn qua mạng, người đàn ông có lời nhắn nhủ “dễ thương” đến nhân viên giao hàng

Một người đàn ông đã gửi tin nhắn cho nhân viên giao hàng yêu cầu anh ta lái xe cẩn thận để đảm bảo an toàn cá nhân, nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng và khuyến khích những người khác làm theo.

Một cư dân mạng có tên "Agent Ren" đã đăng ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của anh ấy với người giao hàng lên Facebook, bày tỏ sự lo lắng của mình về sự an toàn của người giao hàng.

Có thể thấy trong ảnh, anh dặn nhân viên giao đồ ăn lái xe cẩn thận, không vượt đèn đỏ, đồng thời cho biết sẽ kèm tiền boa sau.

“Agent Ren” cũng viết trong bài đăng rằng mỗi khi đặt hàng trên nền tảng, anh ấy sẽ nhắc nhở nhân viên giao đồ ăn lái xe an toàn bất kể tôn giáo và chủng tộc.

“Tôi đã nhiều lần chứng kiến ​​người giao hàng ngã hoặc lái xe như trên tàu lượn siêu tốc. Tôi không phải người giàu có muốn chi tiêu nhiều. Thời gian giao đồ ăn chậm không sao, quan trọng nhất là an toàn của người giao hàng”, người đàn ông nói.

Lời nhắn nhủ của người đàn ông đến nhân viên giao hàng. Ảnh: China Press

Anh ấy khuyến khích người giao hàng nhớ rằng, trong khi giao hàng, gia đình của họ đang đợi họ trở về.

Cư dân mạng cũng khuyến khích người giao hàng lưu ý đến an toàn trên đường, vì tình hình giao thông không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được, việc giao đồ ăn trễ một chút là điều bình thường và khuyến khích khách hàng muốn nhận đồ ăn nhanh hơn có thể tự ra ngoài mua đồ ăn.

Một số thành viên mạng cũng chia sẻ rằng họ thường nhắc nhở người giao hàng không nên giao hàng trong mưa, mà thay vào đó họ nên chờ cho mưa tạnh rồi mới đi giao hàng.

Dù vậy, vẫn có những người giao hàng có trách nhiệm, sẵn sàng giao hàng trong mưa và chỉ trong chưa đầy 10 phút, họ đã giao được đồ ăn đến tay khách hàng.

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