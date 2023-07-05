Người đàn ông không thể “lên đỉnh” suốt 20 năm vì hai câu nói của cô y tá

Mới đây, một chuyên gia về sinh lý đã chia sẻ câu chuyện về người đàn ông đã không thể “xuất” trong một lần đi "dọn cỏ" vùng kín ở tuổi 18.

Chuyện giường chiếu có chất lượng hay không, kéo dài được bao lâu đều liên quan đến phẩm giá của đàn ông.

Không ít người vì xuất quá nhanh mà đau khổ, trong khi đó cũng có không ít người vì chưa xuất được mà cảm thấy áp lực.

Tong Songzhen, giám đốc Trung tâm quản lý sức khỏe tình dục Songfu, gần đây đã chia sẻ trên một kênh YouTube về câu chuyện của một người đàn ông bị chậm xuất tinh vì nhớ lại ký ức khi anh cắt bao quy đầu ở tuổi 18.

Theo đó, một y tá hỗ trợ cạo lông đã nắm lấy “cậu nhỏ” của anh rồi từ từ cạo sạch nhưng do kỹ thuật chưa thành thạo khiến nó bị kích thích và cương cứng. Chỉ trong vài giây, anh đã không thể kiềm chế và xuất ra ngoài.

Y tá đã lạnh lùng nói rằng “Ồ? Bạn lại xuất rồi à? Bạn không đáng tin cậy!”, sau đó thậm chí mở cửa và mời một y tá giàu kinh nghiệm khác đến để giúp đỡ. Sự việc đã để lại một vết sẹo trong lòng anh.

Người đàn ông cảm thấy xấu hổ mỗi lần "lên đỉnh" khi quan hệ. Ảnh minh họa: Internet

Tong Songzhen nói rằng trải nghiệm đáng xấu hổ khi cắt bao quy đầu khiến người đàn ông cảm thấy thấp kém: “Anh ấy cảm thấy rằng mình không nên xuất trong tình huống này, nhưng anh ấy không thể kiểm soát được nó”.

Anh ấy cảm thấy có lỗi với y tá “lẽ ra không nên xuất trước mặt cô ấy”, điều này cũng khiến anh ấy cảm thấy xấu hổ và hối lỗi mỗi khi muốn xuất tinh trong đời sống vợ chồng sau này.

Thậm chí anh ấy còn hét lên “Tôi không thể xuất, tôi không thể xuất” một cách xúc động. Kể từ 20 năm quan hệ, anh ấy luôn trong tình trạng chậm xuất và chỉ có thể thỏa mãn bằng cách dùng tay.

Tong Songzhen cho rằng, hành động gợi cảm của y tá trong quá trình cạo lông đã gây ra mối liên hệ không đúng đắn trong tâm trí của anh.

Do đó, trong quá trình điều trị, cô đã cho bệnh nhân nhớ lại và trải qua lại cảnh tượng cạo lông đó và nghiêm túc nói với anh ta rằng “điều đó không phải là lỗi của bạn”, không có ai phải xin lỗi, đó chỉ là một sự cố không may.

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