Bé trai 1 tuổi rơi xuống đường ray, nữ nhân viên không màng nguy hiểm cứu sống gây bão khắp cộng đồng mạng

Một vụ cứu hộ cảm động đã xảy ra tại nhà ga Thường Châu, Giang Tô, Trung Quốc vào ngày 2/7 khi một nhân viên nữ tại nhà ga đã cứu sống bé trai vô tình bị rơi xuống đường ray.

Theo nhân viên nhà ga Thường Châu, vào ngày xảy ra sự việc, nữ tiếp viên hàng không đã chủ động nhận thấy sự nguy hiểm của đứa trẻ và hành động nhanh chóng, nhảy khỏi đường ray mà không chút do dự.

Cô ấy không chỉ xuống để xoa dịu đứa trẻ mà còn cố gắng hết sức để cứu đứa trẻ trên sân ga. May mắn thay, với sự giúp đỡ của cô, đứa trẻ cuối cùng đã được giải cứu thành công.

Liên quan đến hành động dũng cảm của nữ tiếp viên hàng không, nhân viên nhà ga Thường Châu cho biết sẽ khen thưởng cho cô, đồng thời nhắc nhở hành khách luôn chú ý đảm bảo an toàn trên sân ga.

Câu chuyện cũng đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi, cư dân mạng ca ngợi nữ nhân viên vì lòng vị tha và dũng cảm của cô.

Nữ nhân viên nhà ga nhảy xuống đường ray để cứu người. Ảnh: China Press

Người liên quan kể lại rằng, lúc đó đứa bé rơi vào khe hở trên đường ray và không thể tự thoát ra. Tiếng khóc của trẻ khiến cô không quan tâm đến sự an toàn của bản thân và nhanh chóng xuống cứu.

Trong quá trình cứu hộ, cô đã bị trầy xước cánh tay của mình. Mặc dù bị thương nhẹ, hành động dũng cảm của cô đã bảo đảm an toàn cho đứa trẻ.

Một số cư dân mạng bình luận: “Đứa trẻ thật đáng thương, không biết mẹ nó ở đâu! Mẹ nó đâu?”.

“Cảm ơn các nhân viên vì hành động dũng cảm của các bạn, mong hành khách đi cùng trẻ nhỏ cẩn thận hơn”.

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