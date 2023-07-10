Nhờ nghề đi ăn xin, người đàn ông kiếm hơn 170 triệu mỗi tháng

Một người đàn ông ở Ấn Độ đã trở thành người ăn xin giàu có nhất Ấn Độ sau khi tích lũy được tài sản ròng trị giá 72 triệu rupee (khoảng 20 tỷ).

Tờ "Economic Times" gần đây đã đưa tin rằng Bharat Jain có thể kiếm được từ 600.000 rupee (khoảng 170 triệu) đến 750.000 rupee (khoảng 214 triệu) một tháng bằng cách đi ăn xin.

Anh hiện đang sở hữu một căn nhà trị giá 12 triệu rupee (khoảng 3 tỷ) và hai cửa hàng cho thuê, có thể thu được tiền thuê hàng tháng lên đến 300 nghìn rupee (khoảng 85 triệu).

Bharat Jain là người ăn xin giàu có nhất Ấn Độ. Ảnh: Livemint

Anh thường xuyên ăn xin tại ga tàu cuối cùng của Jatrapati Shivaji Maharaj, một trong những nơi đông đúc nhất ở Ấn Độ và nhờ vào lượng khách du lịch đông đúc mà anh kiếm được nguồn thu nhập đáng kể.

Được biết, Bharat không thể tiếp tục việc học của mình vì thu nhập của gia đình không ổn định, vì vậy anh chỉ có thể làm nghề ăn xin để nuôi sống gia đình.

Để lại thư tuyệt mệnh, người mẹ và đứa con 5 tuổi nhảy lầu tự sát Nghe tiếng động mạnh, người dân chạy đến kiểm tra thì phát hiện một người phụ nữ nằm tử vong, cạnh đó là một cháu bé 5 tuổi đang thoi thóp.

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