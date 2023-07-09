Bị vợ mắng “đồ vô dụng”, người đàn ông dùng dao đâm 4 nhát vào “cậu nhỏ"

Thế giới 09/07/2023 12:35

Một người đàn ông ở Trung Quốc đã tự cắt “cậu nhỏ” của mình khi nghe câu nói đau lòng từ vợ nhưng rất may nó không ảnh hưởng đến vấn đề sinh lý về sau.

Tờ "Wenzhou Metropolis Daily" đưa tin, vụ việc xảy ra vào cuối tháng 6 ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Theo đó, vợ chồng người đàn ông 31 tuổi đã kết hôn nhiều năm và có một cô con gái, mối quan hệ của họ thường rất tốt nhưng thỉnh thoảng lại cãi vã.

Sáng hôm vụ việc diễn ra, anh đã xảy ra cự cãi với vợ. Trong lúc tranh cãi nảy lửa, người phụ nữ này đã mắng anh “Đồ vô dụng”.

Điều này khiến anh rất tức giận và cầm lấy một con dao cắt hoa quả và đâm 4 nhát vào vùng hạ bộ của anh, khiến anh bị thương nặng và phải đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Bị vợ mắng “đồ vô dụng”, người đàn ông dùng dao đâm 4 nhát vào “cậu nhỏ' - Ảnh 1
Dùng dao đâm 4 nhát vào "cậu nhỏ", người đàn ông nhập viên trong tình trạng máu chảy không ngừng. Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ sau khi xem thương tích của người đàn ông, cho rằng không thể cứu được và đề nghị cắt toàn bộ, nhưng khuyên anh nên chuyển đến Bệnh viện liên kết số 1 của Đại học Y khoa Ôn Châu để điều trị.

Khi anh được chuyển đến bệnh viện đó bằng xe cấp cứu, vết thương vẫn tiếp tục chảy máu.

Không ngờ khi đến bệnh viện, người đàn ông lại hỏi bác sĩ: “Cần phải bao nhiêu tiền để giữ lại nó? Nếu cần 100.000 nhân dân tệ (khoảng 327 triệu), tôi sẽ đồng ý để cắt nó đi”.

Sau khi bác sĩ mở vết thương ra xem xét, anh ta cũng hít một hơi và nói: “Ít nhất đã có 4 vết cắt”.

May mắn thay, vẫn còn hy vọng lớn để phẫu thuật kịp thời để bảo vệ cơ quan sinh sản và không cần tốn quá nhiều tiền.

Sau khi được chữa trị, người đàn ông đã nhanh chóng xuất viện, vết thương lành lặn và chức năng sinh lý cũng hồi phục tốt.

 

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