Bé gái 9 tuổi suýt mất mạng vì dùng nhện độc để chữa trị vết rết cắn

Thế giới 08/07/2023 13:09

Mới đây, một bé gái ở Trung Quốc đã phải nhập viện vì dùng nhện độc để chữa trị vết rết cắn

 

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, Xiaolun, một bé gái 9 tuổi sống ở thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã phải nhập viện trong tình trạng nguy hiểm sau khi bà ngoại nghe lời khuyên của người thân để điều trị vết rết cắn.

Theo đó, Xiao Lun đã giẫm phải một vật mềm vào đêm ngày 1 tháng 7 và bị cắn vào chân, khi đó bà nội suy đoán từ vết thương rằng đó là vết cắn của con rết.

Theo lời khuyên của gia đình và bạn bè, họ bắt được một con nhện và đặt nó lên vết thương trên chân của Xiaolun, hy vọng con nhện sẽ hút độc của con rết ra.

Bé gái 9 tuổi suýt mất mạng vì dùng nhện độc để chữa trị vết rết cắn - Ảnh 1
Chân của bé gái gặp phải vết thương nghiêm trọng do điều trị không đúng cách khi bị rết cắn. Ảnh: China Press 

Tuy nhiên, tình trạng của Xiaolun không có cải thiện, mà ngược lại, cô ấy bị chảy máu miệng nghiêm trọng.

Sau khi gia đình đưa Xiaolun đến bệnh viện kiểm tra, họ phát hiện ra rằng bé gái đã bị rết độc cắn, và vết thương không chỉ có nọc độc của rắn, mà còn có độc của nhện.

Bác sĩ ngay lập tức làm sạch vết thương và bôi thuốc điều trị, may mắn là sau khi điều trị, Xiaolun không có vấn đề gì lớn, nhưng cần tiếp tục theo dõi kiểm tra các chỉ số sức khỏe của cô ấy trong tương lai.

 

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