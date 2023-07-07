Người đàn ông 45 tuổi được cư dân mạng thán phục vì độ "chịu chi" của mình

Trong bức ảnh cho thấy anh ấy chỉ ăn cơm trắng với trứng và dưa chua, đồng thời viết rằng: “Như thường lệ, nó thực sự đơn giản. Trứng thậm chí đã trở thành hàng xa xỉ. Tôi đã sống như thế này 20 năm rồi, đến năm 2019, tôi đã tiết kiệm được hơn 93 triệu yên ( khoảng 15 tỷ) hàng ngày và tôi không quan tâm mình ăn gì nữa”.

Một người dùng mạng xã hội 45 tuổi có tên “Absolute Shishici” gần đây đã chia sẻ những bức ảnh về bữa tối của mình.

Người đăng bài chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nhật Bản rằng số tiền tiết kiệm của anh là 94.7 triệu yên (khoảng 15,8 tỷ đồng).

Điều này đã làm dấy lên một cuộc thảo luận trên mạng.

“Có thể vì lý do đó, nên cơ thể tôi rất khỏe mạnh. Công ty cũng thường xuyên thực hiện kiểm tra sức khỏe hàng năm và chưa từng phát hiện ra bất thường nào”, ông nói. Ngoài ra anh cũng thường uống nước ép trái cây và thực phẩm tốt cho sức khỏe để duy trì sức khỏe của mình.

Bữa ăn tối của người đàn ông chỉ có trứng, dưa muối và bát cơm trắng. Ảnh: Twitter

Người đàn ông tiếp tục cho biết công việc của anh rất bình thường, thu nhập hàng năm ở mức trung bình và anh đầu tư vào một số cổ phiếu ổn định.

Ông sống rất tiết kiệm và chi tiêu ít, chủ yếu dựa vào quà tặng từ cổ đông và tích điểm để chi trả các chi phí sinh hoạt. Ông cho rằng mình không có tài năng đầu tư và chỉ kiếm được vài chục nghìn yên.

Hiện tại, ông sống trong một căn hộ rất cũ kỹ và trả tiền thuê hàng tháng là 30.000 yên (khoảng 4,9 triệu) và vì công việc thường xuyên phải đi công tác, nên không có yêu cầu cao về môi trường sống.

Ông cho biết trong nhà của anh ta có các thiết bị điện như lò vi sóng, máy giặt và tủ lạnh. Chi phí lớn nhất của ông trong sinh hoạt là cắt tóc với chi phí là 1.000 yên (khoảng 164.000 và nhà ông không có máy lạnh.

Mục tiêu của ông không phải là trở thành người giàu có, mà là tích lũy đủ số tiền 1 tỷ yên (khoảng 164 tỷ) để đạt được giấc mơ nghỉ hưu sớm, dự kiến sẽ thành công trong năm nay. Anh ta cảm thấy rất bất ngờ khi bài đăng của mình nhận được sự chú ý.

Một người dùng mạng xã hội 45 tuổi có tên “Absolute Shishici” gần đây đã chia sẻ những bức ảnh về bữa tối của mình.

Trong bức ảnh cho thấy anh ấy chỉ ăn cơm trắng với trứng và dưa chua, đồng thời viết rằng: “Như thường lệ, nó thực sự đơn giản. Trứng thậm chí đã trở thành hàng xa xỉ. Tôi đã sống như thế này 20 năm rồi, đến năm 2019, tôi đã tiết kiệm được hơn 93 triệu yên ( khoảng 15 tỷ) hàng ngày và tôi không quan tâm mình ăn gì nữa”.

Điều này đã làm dấy lên một cuộc thảo luận trên mạng.

Người đăng bài chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nhật Bản rằng số tiền tiết kiệm của anh là 94.7 triệu yên (khoảng 15,8 tỷ đồng).

“Có thể vì lý do đó, nên cơ thể tôi rất khỏe mạnh. Công ty cũng thường xuyên thực hiện kiểm tra sức khỏe hàng năm và chưa từng phát hiện ra bất thường nào”, ông nói. Ngoài ra anh cũng thường uống nước ép trái cây và thực phẩm tốt cho sức khỏe để duy trì sức khỏe của mình.

Người đàn ông tiếp tục cho biết công việc của anh rất bình thường, thu nhập hàng năm ở mức trung bình và anh đầu tư vào một số cổ phiếu ổn định.

Ông sống rất tiết kiệm và chi tiêu ít, chủ yếu dựa vào quà tặng từ cổ đông và tích điểm để chi trả các chi phí sinh hoạt. Ông cho rằng mình không có tài năng đầu tư và chỉ kiếm được vài chục nghìn yên.

Hiện tại, ông sống trong một căn hộ rất cũ kỹ và trả tiền thuê hàng tháng là 30.000 yên (khoảng 4,9 triệu) và vì công việc thường xuyên phải đi công tác, nên không có yêu cầu cao về môi trường sống.

Ông cho biết trong nhà của anh ta có các thiết bị điện như lò vi sóng, máy giặt và tủ lạnh. Chi phí lớn nhất của ông trong sinh hoạt là cắt tóc với chi phí là 1.000 yên (khoảng 164.000 và nhà ông không có máy lạnh.

Mục tiêu của ông không phải là trở thành người giàu có, mà là tích lũy đủ số tiền 1 tỷ yên (khoảng 164 tỷ) để đạt được giấc mơ nghỉ hưu sớm, dự kiến sẽ thành công trong năm nay. Anh ta cảm thấy rất bất ngờ khi bài đăng của mình nhận được sự chú ý.