Người đàn ông 45 tuổi được cư dân mạng thán phục vì độ "chịu chi" của mình

Thế giới 07/07/2023 12:03

Để thực hiện ước mơ nghỉ hưu sớm, một người đàn ông ở Nhật Bản đã tiết kiệm suốt 20 năm bằng cách chi tiêu ít đi và đến nay ông đã dành dụm được khoảng 15 tỷ đồng.

Một người dùng mạng xã hội 45 tuổi có tên “Absolute Shishici” gần đây đã chia sẻ những bức ảnh về bữa tối của mình.

Trong bức ảnh cho thấy anh ấy chỉ ăn cơm trắng với trứng và dưa chua, đồng thời viết rằng: “Như thường lệ, nó thực sự đơn giản. Trứng thậm chí đã trở thành hàng xa xỉ. Tôi đã sống như thế này 20 năm rồi, đến năm 2019, tôi đã tiết kiệm được hơn 93 triệu yên ( khoảng 15 tỷ) hàng ngày và tôi không quan tâm mình ăn gì nữa”.

Điều này đã làm dấy lên một cuộc thảo luận trên mạng.

Người đăng bài chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nhật Bản rằng số tiền tiết kiệm của anh là 94.7 triệu yên (khoảng 15,8 tỷ đồng).

“Có thể vì lý do đó, nên cơ thể tôi rất khỏe mạnh. Công ty cũng thường xuyên thực hiện kiểm tra sức khỏe hàng năm và chưa từng phát hiện ra bất thường nào”, ông nói. Ngoài ra anh cũng thường uống nước ép trái cây và thực phẩm tốt cho sức khỏe để duy trì sức khỏe của mình.

Người đàn ông 45 tuổi được cư dân mạng thán phục vì độ 'chịu chi' của mình - Ảnh 1
Bữa ăn tối của người đàn ông chỉ có trứng, dưa muối và bát cơm trắng. Ảnh: Twitter

Người đàn ông tiếp tục cho biết công việc của anh rất bình thường, thu nhập hàng năm ở mức trung bình và anh đầu tư vào một số cổ phiếu ổn định.

Ông sống rất tiết kiệm và chi tiêu ít, chủ yếu dựa vào quà tặng từ cổ đông và tích điểm để chi trả các chi phí sinh hoạt. Ông cho rằng mình không có tài năng đầu tư và chỉ kiếm được vài chục nghìn yên.

Hiện tại, ông sống trong một căn hộ rất cũ kỹ và trả tiền thuê hàng tháng là 30.000 yên (khoảng 4,9 triệu) và vì công việc thường xuyên phải đi công tác, nên không có yêu cầu cao về môi trường sống.

Ông cho biết trong nhà của anh ta có các thiết bị điện như lò vi sóng, máy giặt và tủ lạnh. Chi phí lớn nhất của ông trong sinh hoạt là cắt tóc với chi phí là 1.000 yên (khoảng 164.000 và nhà ông không có máy lạnh.

Mục tiêu của ông không phải là trở thành người giàu có, mà là tích lũy đủ số tiền 1 tỷ yên (khoảng 164 tỷ) để đạt được giấc mơ nghỉ hưu sớm, dự kiến sẽ thành công trong năm nay. Anh ta cảm thấy rất bất ngờ khi bài đăng của mình nhận được sự chú ý.

 

 

Một người dùng mạng xã hội 45 tuổi có tên “Absolute Shishici” gần đây đã chia sẻ những bức ảnh về bữa tối của mình.

Trong bức ảnh cho thấy anh ấy chỉ ăn cơm trắng với trứng và dưa chua, đồng thời viết rằng: “Như thường lệ, nó thực sự đơn giản. Trứng thậm chí đã trở thành hàng xa xỉ. Tôi đã sống như thế này 20 năm rồi, đến năm 2019, tôi đã tiết kiệm được hơn 93 triệu yên ( khoảng 15 tỷ) hàng ngày và tôi không quan tâm mình ăn gì nữa”.

Điều này đã làm dấy lên một cuộc thảo luận trên mạng.

Người đăng bài chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nhật Bản rằng số tiền tiết kiệm của anh là 94.7 triệu yên (khoảng 15,8 tỷ đồng).

“Có thể vì lý do đó, nên cơ thể tôi rất khỏe mạnh. Công ty cũng thường xuyên thực hiện kiểm tra sức khỏe hàng năm và chưa từng phát hiện ra bất thường nào”, ông nói. Ngoài ra anh cũng thường uống nước ép trái cây và thực phẩm tốt cho sức khỏe để duy trì sức khỏe của mình.

Người đàn ông tiếp tục cho biết công việc của anh rất bình thường, thu nhập hàng năm ở mức trung bình và anh đầu tư vào một số cổ phiếu ổn định.

Ông sống rất tiết kiệm và chi tiêu ít, chủ yếu dựa vào quà tặng từ cổ đông và tích điểm để chi trả các chi phí sinh hoạt. Ông cho rằng mình không có tài năng đầu tư và chỉ kiếm được vài chục nghìn yên.

Hiện tại, ông sống trong một căn hộ rất cũ kỹ và trả tiền thuê hàng tháng là 30.000 yên (khoảng 4,9 triệu) và vì công việc thường xuyên phải đi công tác, nên không có yêu cầu cao về môi trường sống.

Ông cho biết trong nhà của anh ta có các thiết bị điện như lò vi sóng, máy giặt và tủ lạnh. Chi phí lớn nhất của ông trong sinh hoạt là cắt tóc với chi phí là 1.000 yên (khoảng 164.000 và nhà ông không có máy lạnh.

Mục tiêu của ông không phải là trở thành người giàu có, mà là tích lũy đủ số tiền 1 tỷ yên (khoảng 164 tỷ) để đạt được giấc mơ nghỉ hưu sớm, dự kiến sẽ thành công trong năm nay. Anh ta cảm thấy rất bất ngờ khi bài đăng của mình nhận được sự chú ý.

 

 

Người đàn ông không thể “lên đỉnh” suốt 20 năm vì hai câu nói của cô y tá

Người đàn ông không thể “lên đỉnh” suốt 20 năm vì hai câu nói của cô y tá

Mới đây, một chuyên gia về sinh lý đã chia sẻ câu chuyện về người đàn ông đã không thể “xuất” trong một lần đi "dọn cỏ" vùng kín ở tuổi 18.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 1 giờ 30 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Video 2 giờ 30 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích