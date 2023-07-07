Để kiến cắn vào “cậu nhỏ”, người đàn ông nhận cái kết bi thảm

Thế giới 07/07/2023 17:08

Một người đàn ông ở Thái Lan đã thử phương pháp kích thích dân gian bằng cách đặt “cậu nhỏ” của mình vào tổ kiến ​​và để nó ​​cắn.

Một người đàn ông ở Thái Lan đã thử một phương thuốc kích thích tình dục dân gian bằng cách đặt bộ phận sinh dục của mình vào tổ kiến ​​và để kiến ​​gặm chúng.

Theo truyền thông Thái Lan, mới đây một người đàn ông đã thử phương pháp dân gian chưa được chứng minh để cải thiện chức năng sinh lý của mình.

Theo đó, người đàn ông này đã đưa “cậu nhỏ” của mình vào tổ kiến, sau đó hàng chục con kiến bò lên đó và cắn vào bộ phận này.

Người đàn ông rõ ràng cảm thấy đau, ngứa và rát, nhưng điều này không ngăn được hành vi này của anh ta.

Anh ta chỉ rửa sạch bằng nước lạnh để giảm bớt tạm thời khó chịu và sau đó liên tục đặt “cậu nhỏ” trước những con kiến.

Sau khi đoạn video được tung lên mạng đã khiến cư dân mạng Thái Lan bàn tán sôi nổi, có người cho rằng sở dĩ người đàn ông làm vậy là để phóng to “cậu nhỏ” nhưng số khác lại suy đoán có thể anh ta muốn điều trị chứng rối loạn cương dương.

Để kiến cắn vào “cậu nhỏ”, người đàn ông nhận cái kết bi thảm - Ảnh 1
Bác sĩ cảnh báo để kiến cắn da có thể gây tử vong đối với những người có phản ứng dị ứng nặng. Ảnh minh họa: Internet

Sornnai Onwan, bác sĩ tại một bệnh viện thẩm mỹ y tế ở Chiang Mai, sau khi xem video cho biết sau khi bộ phận sinh dục nam được kích thích, não thực sự sẽ tiết ra một chất nhất định, chất này sẽ làm giãn mạch máu của “cậu nhỏ”, từ đó nó sẽ to ra.

Tuy nhiên, sử dụng kiến như một phương tiện kích thích là sai lầm và không có bất kỳ hiệu quả nào.

Ông đề nghị bệnh nhân bị rối loạn cương dương nên đi khám, bác sĩ sẽ căn cứ vào chuyên môn và tình trạng của bệnh nhân để đưa ra phán đoán điều trị thích hợp nhất.

Ông Onwan cũng cảnh báo rằng để kiến cắn da có thể gây tử vong đối với những người có phản ứng dị ứng nặng, một số người có thể bị viêm da hoặc các tình trạng nhiễm trùng khác và cần được điều trị lâu dài một cách thích hợp.

Do đó, ông không khuyến khích công chúng thực hiện các phương pháp dân gian chưa được chứng minh.

Người đàn ông 45 tuổi được cư dân mạng thán phục vì độ "chịu chi" của mình

Người đàn ông 45 tuổi được cư dân mạng thán phục vì độ "chịu chi" của mình

Để thực hiện ước mơ nghỉ hưu sớm, một người đàn ông ở Nhật Bản đã tiết kiệm suốt 20 năm bằng cách chi tiêu ít đi và đến nay ông đã dành dụm được khoảng 15 tỷ đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 1 giờ 30 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Video 2 giờ 30 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích