Để kiến cắn vào “cậu nhỏ”, người đàn ông nhận cái kết bi thảm

Một người đàn ông ở Thái Lan đã thử phương pháp kích thích dân gian bằng cách đặt “cậu nhỏ” của mình vào tổ kiến ​​và để nó ​​cắn.

Một người đàn ông ở Thái Lan đã thử một phương thuốc kích thích tình dục dân gian bằng cách đặt bộ phận sinh dục của mình vào tổ kiến ​​và để kiến ​​gặm chúng.

Theo truyền thông Thái Lan, mới đây một người đàn ông đã thử phương pháp dân gian chưa được chứng minh để cải thiện chức năng sinh lý của mình.

Theo đó, người đàn ông này đã đưa “cậu nhỏ” của mình vào tổ kiến, sau đó hàng chục con kiến bò lên đó và cắn vào bộ phận này.

Người đàn ông rõ ràng cảm thấy đau, ngứa và rát, nhưng điều này không ngăn được hành vi này của anh ta.

Anh ta chỉ rửa sạch bằng nước lạnh để giảm bớt tạm thời khó chịu và sau đó liên tục đặt “cậu nhỏ” trước những con kiến.

Sau khi đoạn video được tung lên mạng đã khiến cư dân mạng Thái Lan bàn tán sôi nổi, có người cho rằng sở dĩ người đàn ông làm vậy là để phóng to “cậu nhỏ” nhưng số khác lại suy đoán có thể anh ta muốn điều trị chứng rối loạn cương dương.

Bác sĩ cảnh báo để kiến cắn da có thể gây tử vong đối với những người có phản ứng dị ứng nặng. Ảnh minh họa: Internet

Sornnai Onwan, bác sĩ tại một bệnh viện thẩm mỹ y tế ở Chiang Mai, sau khi xem video cho biết sau khi bộ phận sinh dục nam được kích thích, não thực sự sẽ tiết ra một chất nhất định, chất này sẽ làm giãn mạch máu của “cậu nhỏ”, từ đó nó sẽ to ra.

Tuy nhiên, sử dụng kiến như một phương tiện kích thích là sai lầm và không có bất kỳ hiệu quả nào.

Ông đề nghị bệnh nhân bị rối loạn cương dương nên đi khám, bác sĩ sẽ căn cứ vào chuyên môn và tình trạng của bệnh nhân để đưa ra phán đoán điều trị thích hợp nhất.

Ông Onwan cũng cảnh báo rằng để kiến cắn da có thể gây tử vong đối với những người có phản ứng dị ứng nặng, một số người có thể bị viêm da hoặc các tình trạng nhiễm trùng khác và cần được điều trị lâu dài một cách thích hợp.

Do đó, ông không khuyến khích công chúng thực hiện các phương pháp dân gian chưa được chứng minh.

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