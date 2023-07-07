Chồng dùng búa giết vợ, con trai 17 tuổi chạy vào siêu thị cầu cứu với cái đầu bê bết máu

Thế giới 07/07/2023 12:03

Một người đàn ông 62 tuổi nghi vì vấn đề tài chính gia đình nên đã dùng búa tấn công người vợ 45 tuổi, thậm chí còn đuổi đánh cậu con trai 17 tuổi khiến một người tử vong.

Theo thông tin từ China Times, vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào chiều ngày 5/7 ở thị trấn Phúc Hưng, quận Chương Hóa, Đài Loan (Trung Quốc).

Một người đàn ông 62 tuổi đã sát hại vợ mình bằng búa và đánh liên tục vào đầu con trai 17 tuổi khiến cậu phải lao vào siêu thị với đầu bê bết máu để cầu cứu.

Theo những hình ảnh được công chúng ghi lại trong siêu thị, thiếu niên lao vào siêu thị cầu cứu, ngồi trên ghế, mặt bê bết máu, vừa khóc vừa hét: "Cứu với!".

Chồng dùng búa giết vợ, con trai 17 tuổi chạy vào siêu thị cầu cứu với cái đầu bê bết máu - Ảnh 1
Người đàn ông cố gắng tấn công con trai mình nhưng nhân viên siêu thị đã đứng giữa họ và gọi cảnh sát. Ảnh: China Times

Nghi phạm cầm búa bước vào, nam thanh niên sợ hãi nấp sau lưng nam nhân viên, nam nhân viên rất dũng cảm chặn không cho nghi phạm tiếp cận nam thanh niên, bảo nghi phạm “bình tĩnh” và hỏi anh “có chuyện gì vậy”. Sau đó nhân viên bán hàng đã nhấc điện thoại để báo công an

Vợ của nghi phạm được đưa đến bệnh viện trong tình trạng chấn thương nặng ở đầu và đã tử vong.

Con trai của anh bị nhiều vết rách trên đầu, gãy xương ở lòng bàn tay và các ngón tay phải. Rất may mắn, sau đó anh đã tỉnh táo. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.

Chính quyền cho biết sau khi nhận được thông báo về vụ việc vào tối ngày 5/7, họ đã ngay lập tức cử nhân viên xã hội đến can thiệp.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân người chồng tấn công vợ con mình là do tinh thần không ổn định và gia đình vướng nợ nần.

 

 

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