Người phụ nữ có bằng thạc sĩ bị hơn 150 đàn ông từ chối kết hôn vì điều này  

Một nữ giáo viên 27 tuổi có bằng thạc sĩ toán học đã bị ít nhất 150 người hẹn hò giấu mặt từ chối vì không tặng của hồi môn cho nhà trai.

Luật pháp Ấn Độ đã ra lệnh cấm trao và nhận của hồi môn trong hơn 60 năm, nhưng phong tục hàng trăm năm tuổi này vẫn ăn sâu vào mọi ngóc ngách của khu vực địa phương.

Mặc dù đã trải qua nhiều lần gặp gỡ để sắp xếp hôn nhân, nhưng mẹ của cô vẫn tốn nhiều công sức để trang điểm và cô còn được nhắc nhở “đừng cười và để lộ chiếc răng khểnh”.

Theo thông tin từ tờ Mirror (Anh), một nữ giáo viên tên Tiwari (Gunjan Tiwari) đã có ít nhất 150 lần gặp gỡ để sắp xếp hôn nhân trong vài năm qua. Vào tháng 2 năm nay, cô đã gặp một chàng trai trẻ tại nhà mình dưới sự giới thiệu của cha mình.

Tuy nhiên, trước khi gặp gỡ với người đàn ông, cô đã nghe cha mẹ hỏi bao nhiêu tiền cưới mà gia đình người đàn ông yêu cầu là bao nhiêu.

Người đàn ông đó nói từ 5 đến 6 triệu Rupee (800 triệu- 1 tỷ) đồng thời “nếu con gái bạn đủ xinh, tôi sẽ giảm giá cho bạn”.

Tuy nhiên, khác với giá trị tiền cưới mà thế hệ trước yêu cầu, người đàn ông mà Gunjan Tiwari gặp đã đồng ý với quan điểm của cô rằng hôn nhân không nên có tiền cưới. Điều này đã khiến cô rất ngạc nhiên, nhưng rất tiếc, mối quan hệ này vẫn kết thúc vì tiền cưới.

Mọi chuyện vẫn kết thúc vì của hồi môn. Gia đình người đàn ông sau đó đã chỉ trích cô vì “răng khểnh” và “nốt ruồi trên trán”.

Mẹ của Tiwari sau đó đổ lỗi cho cô vì phản đối của hồi môn khiến cuộc hôn nhân bị hủy bỏ.

Tiwari thừa nhận rằng tất cả các cuộc hôn nhân có thể đổ vỡ đều do của hồi môn, điều này khiến cô trở nên thiếu tự tin mặc dù không có bất kỳ điểm yếu nào đáng ngại và chỉ cho rằng mình là gánh nặng cho cha mẹ.

Gunjan Tiwari kiến ​​nghị cảnh sát cấm văn hóa trao và nhận của hồi môn. Ảnh: Twitter

Gunjan Tiwari cho rằng chìa khóa để giải quyết vấn đề kẹt hôn là tất cả những người tham lam tiền cưới. Sự phù phiếm của hồi môn đối với gia đình người đàn ông không chỉ ngăn cản anh ta kết hôn mà còn khiến vô số gia đình phụ nữ rơi vào khủng hoảng kinh tế.

Do đó, cô đã đệ đơn tới Đội trưởng Cảnh sát Bhopal, yêu cầu lực lượng cảnh sát tiến hành kiểm tra và bắt giữ những người trao hoặc nhận tiền cưới, nhằm giải quyết tệ nạn này.

Tuy nhiên, Ủy viên Harinarayan Chari Mishra đã hứa cung cấp sự hỗ trợ thích hợp, nhưng thừa nhận rằng lực lượng cảnh sát không thể có mặt để xử lý bất cứ lúc nào.

Theo thống kê của Cục thống kê tội phạm quốc gia (NCRB) của Ấn Độ, 35.493 cô dâu đã bị sát hại trong vòng 5 năm qua và trung bình có 20 phụ nữ thiệt mạng mỗi ngày. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính ở Ấn Độ.