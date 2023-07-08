Người phụ nữ bất ngờ trúng giải "trọn đời" sau khi để quên tờ vé số vào 1 năm trước

Thế giới 08/07/2023 13:10

Một người phụ nữ ở New York (Mỹ) đã mua vài tờ vé số vào tháng 5 năm ngoái nhưng không nhớ và cho đến gần đây cô mới phát hiện mình đã trúng thưởng.

Công ty Xổ số New York đã thông báo vào ngày 29 tháng trước rằng một phụ nữ đến từ New York, Plum, đã mua tờ vé số "Cash4Life" vào ngày 26/5/2022.

Vào ngày 11/5, Plum thấy rằng công ty xổ số đã đưa ra một thông báo nói rằng người chơi được nhắc đổi vé số trúng thưởng càng sớm càng tốt, nếu không vé sẽ hết hạn vào ngày 26/5.

Người phụ nữ bất ngờ trúng giải 'trọn đời' sau khi để quên tờ vé số vào 1 năm trước - Ảnh 1
Người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc sau khi biết tin mình trúng giải thưởng lớn sau khi mua vé số. Ảnh minh họa: Internet

Plum cho biết, sau khi đọc tin tức đó, cô đã kiểm tra lại các vé xổ số trên tay và phát hiện ra một trong số đó đã trúng “giải thưởng trọn đời”.

Cô ấy nói: “Tôi cảm thấy rất bất ngờ và hạnh phúc khi biết mình đã trúng giải”. Cô ấy đã trúng giải nhì với giá trị tối thiểu là 1 triệu đô la Mỹ (khoảng 23 tỷ) và đã chọn nhận giải thưởng 1000 đô la Mỹ mỗi tháng suốt đời.

 

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