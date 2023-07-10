Để lại thư tuyệt mệnh, người mẹ và đứa con 5 tuổi nhảy lầu tự sát

Thế giới 10/07/2023 11:12

Nghe tiếng động mạnh, người dân chạy đến kiểm tra thì phát hiện một người phụ nữ nằm tử vong, cạnh đó là một cháu bé 5 tuổi đang thoi thóp.

Ngày 9/7, lực lượng chức năng của thành phố Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc một người phụ nữ cùng con nhỏ tử vong sau khi rơi từ tòa nhà xuống đất.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, một số người dân nghe thấy tiếng động lớn gần nơi xảy ra sự việc, qua kiểm tra thì phát hiện một người phụ nữ nằm tử vong, cạnh đó là cháu bé đang nằm thoi thóp.

Sau đó, cháu bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Để lại thư tuyệt mệnh, người mẹ và đứa con 5 tuổi nhảy lầu tự sát - Ảnh 1
Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ảnh: ET Today

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và lấy thông tin từ các nhân chứng.

Theo cơ quan công an, nạn nhân trong vụ việc là một phụ nữ 45 tuổi và con trai 5 tuổi.

Được biết, mẹ của đứa trẻ có tiền sử bệnh tâm thần và bệnh liên quan đến tâm sinh lý, cô sống chung với con trai, chị gái và mẹ của cô, trong khi chồng sống ở một nơi khác, cả hai chưa đăng ký kết hôn.

Khi xảy ra vụ việc, trong nhà để lại một bức thư tuyệt mệnh, chủ yếu nói về những khó khăn về tình cảm, kinh tế gần đây và xin lỗi mẹ của cô.

Chị gái nạn nhân cho biết, lúc xảy ra sự việc, chị đang ngủ cùng nhà và vẫn chưa hết bàng hoàng vì hai mẹ con rơi từ trên cao xuống.

 

 

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