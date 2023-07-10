Chồng tỉnh dậy sau nửa năm hôn mê, vợ trả lại 550 triệu tiền quyên góp 

Một người phụ nữ ở Trung Quốc tên Ding Kai đã lại số tiền quyên góp từ những người hảo tâm sau khi chồng cô tỉnh lại từ tai nạn xe hơi.

Theo thông tin từ China Press, Ding Kai cho biết chồng cô bị tai nạn xe hơi vào tháng 7 năm 2020 và trở thành người thực vật do tổn thương não nghiêm trọng.

Khi đó, cô tin rằng chỉ cần chồng mình còn sống và ở bên cạnh anh thì gia đình có thể chung sống với nhau là điều tốt.

Ding Kai cho biết, chồng cô làm cán bộ trong làng sau khi xuất ngũ, lương của cô không nhiều nhưng số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng chỉ đủ dùng trong 10 ngày.

Vì cuộc sống khó khăn nên Ding Kai bắt đầu livestream để bán nông sản từ tháng 2 năm ngoái, từ đó tình hình kinh tế dần được cải thiện, đồng thời gặp được nhiều người hảo tâm quyên góp tiền.

Dưới sự chăm sóc cẩn thận của Ding Kai, chồng cô đã tỉnh dậy một cách thần kỳ sau 186 ngày hôn mê .

Mặc dù chồng cô hiện đang cần phục hồi chức năng để từ từ hồi phục nhưng Ding Kai vẫn trực tiếp trả 180.000 RMB (khoảng 558 triệu) cho những người hảo tâm đã từng quyên góp.

Nhờ vợ chăm sóc, người chồng đã tỉnh lại sau hơn nửa năm hôn mê. Ảnh: China Press

Ding Kai giải thích rằng tính cách của cô cũng giống như chồng, cho dù có vay một số tiền nhỏ của ai đó, nếu cô nói sẽ trả lại vào ngày mai, cô nhất định sẽ làm. “Tôi hy vọng rằng sau khi trả xong tiền, tôi có thể cảm thấy thoải mái hơn”.

Cô cũng muốn chồng biết mình là người có giá trị, vợ chồng cũng có nợ, có trả.

Sau khi đoạn phim được công bố, nó đã có hơn 2,77 triệu lượt xem, nhiều người đã để lại những lời bình luận như:

“Mong người đàn ông sớm tỉnh lại”

“Người phụ nữ thực sự mạnh mẽ”

“Ai có thể cưới được một người vợ như vậy thì chắc chắn đã dùng hết may mắn trong ba kiếp”

“Người bình thường không thể làm được như vậy, hơn nữa số tiền này quá lớn và chồng cô còn cần phục hồi. Nhưng trong trái tim của cô, luôn nghĩ đến lợi ích của người khác”.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-tinh-day-sau-nua-nam-hon-me-vo-tra-lai-550-trieu-tien-quyen-gop-600273.html