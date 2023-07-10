Chồng tỉnh dậy sau nửa năm hôn mê, vợ trả lại 550 triệu tiền quyên góp 

Thế giới 10/07/2023 09:50

Một người phụ nữ ở Trung Quốc tên Ding Kai đã lại số tiền quyên góp từ những người hảo tâm sau khi chồng cô tỉnh lại từ tai nạn xe hơi.

Theo thông tin từ China Press, Ding Kai cho biết chồng cô bị tai nạn xe hơi vào tháng 7 năm 2020 và trở thành người thực vật do tổn thương não nghiêm trọng.

Khi đó, cô tin rằng chỉ cần chồng mình còn sống và ở bên cạnh anh thì gia đình có thể chung sống với nhau là điều tốt.

Ding Kai cho biết, chồng cô làm cán bộ trong làng sau khi xuất ngũ, lương của cô không nhiều nhưng số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng chỉ đủ dùng trong 10 ngày.

Vì cuộc sống khó khăn nên Ding Kai bắt đầu livestream để bán nông sản từ tháng 2 năm ngoái, từ đó tình hình kinh tế dần được cải thiện, đồng thời gặp được nhiều người hảo tâm quyên góp tiền.

Dưới sự chăm sóc cẩn thận của Ding Kai, chồng cô đã tỉnh dậy một cách thần kỳ sau 186 ngày hôn mê .

Mặc dù chồng cô hiện đang cần phục hồi chức năng để từ từ hồi phục nhưng Ding Kai vẫn trực tiếp trả 180.000 RMB (khoảng 558 triệu) cho những người hảo tâm đã từng quyên góp.

Chồng tỉnh dậy sau nửa năm hôn mê, vợ trả lại 550 triệu tiền quyên góp  - Ảnh 1
Nhờ vợ chăm sóc, người chồng đã tỉnh lại sau hơn nửa năm hôn mê. Ảnh: China Press

Ding Kai giải thích rằng tính cách của cô cũng giống như chồng, cho dù có vay một số tiền nhỏ của ai đó, nếu cô nói sẽ trả lại vào ngày mai, cô nhất định sẽ làm. “Tôi hy vọng rằng sau khi trả xong tiền, tôi có thể cảm thấy thoải mái hơn”.

Cô cũng muốn chồng biết mình là người có giá trị, vợ chồng cũng có nợ, có trả.

Sau khi đoạn phim được công bố, nó đã có hơn 2,77 triệu lượt xem, nhiều người đã để lại những lời bình luận như:

“Mong người đàn ông sớm tỉnh lại”

“Người phụ nữ thực sự mạnh mẽ”

“Ai có thể cưới được một người vợ như vậy thì chắc chắn đã dùng hết may mắn trong ba kiếp”

“Người bình thường không thể làm được như vậy, hơn nữa số tiền này quá lớn và chồng cô còn cần phục hồi. Nhưng trong trái tim của cô, luôn nghĩ đến lợi ích của người khác”.

Bị vợ mắng “đồ vô dụng”, người đàn ông dùng dao đâm 4 nhát vào “cậu nhỏ"

Bị vợ mắng “đồ vô dụng”, người đàn ông dùng dao đâm 4 nhát vào “cậu nhỏ"

Một người đàn ông ở Trung Quốc đã tự cắt “cậu nhỏ” của mình khi nghe câu nói đau lòng từ vợ nhưng rất may nó không ảnh hưởng đến vấn đề sinh lý về sau.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Sao quốc tế 2 phút trước
Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 11 phút trước
Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Video 26 phút trước
Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Video 1 giờ 26 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Tâm sự Eva 2 giờ 26 phút trước
Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích