Người đàn ông phẫu thuật cắt bỏ ngón trỏ để giống người ngoài hành tinh

Thế giới 10/07/2023 14:02

Mới đây, một người đàn ông đã cắt bỏ ngón trỏ của mình thành hình chữ V với mong muốn giống người ngoài hành tinh.

Để khiến mình giống người ngoài hành tinh hơn, Ribeiro, một người đàn ông 40 tuổi ở Brazil , đã liên tiếp trải qua các cuộc phẫu thuật để tách các ngón tay của mình thành "hình chữ V" và tuyên bố rằng mình "đang thực hiện một cải tạo mới chưa từng có trên thế giới".

Ribeiro được gọi là “người đàn ông biến đổi nhất thế giới” và là người đàn ông đầu tiên được phẫu thuật cắt ngón tay của mình.

Ribeiro có gần 1.500 hình xăm và đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, bao gồm tách lưỡi, cắt răng nanh và cấy ghép da khác, với tổng chi phí khoảng 36.945 USD (khoảng 873 triệu).

Dù đã sửa đổi rất nhiều nhưng Ribeiro vẫn chưa hài lòng với hiện trạng, anh cho biết: “Tôi lấy cảm hứng từ việc xem phim tài liệu về UFO và nghĩ rằng mình có thể chẻ đôi bàn tay để tôn lên vẻ ngoài của “ác quỷ ngoài hành tinh”.

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Người đàn ông tuyên bố mình đang thực hiện một cải tạo mới chưa từng có trên thế giới. Ảnh: China Press

Vào tháng 12, Ribeiro quyết định phẫu thuật để tách các ngón tay của mình thành hình chữ "V" vĩnh viễn. “Tôi bắt đầu thấy khả năng có một lỗ hở ở giữa và bạn có thể mở và đóng từ đó”.

Lần này, Ribero đã loại bỏ mỡ thừa ở hai bên của tay để làm cho tay trở nên thon gọn hơn trước khi tháo khớp ngón trỏ.

“Tôi đang thực hiện một cải tạo mới chưa từng có trên thế giới. Tôi không gặp khó khăn trong việc sử dụng tay để thực hiện bất kỳ hoạt động nào, tôi có thể gõ phím, cầm nhạc cụ và chơi nhạc. Tôi không hối tiếc về những ca phẫu thuật này, tôi cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn”, Ribeiro nói.

 

 

 

 

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