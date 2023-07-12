Bị cáo 68 tuổi là ông ngoại của nạn nhân và để bảo vệ danh tính của nạn nhân, truyền thông không được phép đăng tải bất kỳ thông tin nào liên quan đến danh tính của nạn nhân, bao gồm cả tên của bị cáo.

Theo thông tin từ trang 8 World News, vụ án này xảy ra tại một căn hộ ở khu dân cư Geylang Bahru (Singapore) vào ngày 10/7/2020.

Ngày 10/7/2020, nạn nhân cùng với gia đình của mình bao gồm bị cáo đã đi ăn tối ở một nhà hàng để kỷ niệm sinh nhật của bà ngoại và trở về căn hộ của mình. Khi về đến dưới nhà thì bà ra lệnh cho nạn nhân đi cùng bị cáo ra ngoài để mua sầu riêng

Tình tiết vụ án cho thấy, bị cáo sống chung với vợ và nạn nhân thường xuyên đến nhà bị cáo chơi cùng với mẹ, bố dượng và các anh chị em khác vào các ngày chủ nhật kể từ khi còn nhỏ.

Cả hai mua sầu riêng rồi đi bộ về nhà, nhưng khi đi ngang qua một căn hộ ở Geylang Bahru, bị cáo bất ngờ đưa nạn nhân đến một chỗ khuất ở đầu cầu thang, sau đó tấn công cháu gái.

Khi vụ việc xảy ra, nạn nhân không biết đó là hành vi xâm hại tình dục, nhưng cô ấy đã bị sốc bởi những gì đã xảy ra.

Sau đó, khi học về giáo dục tình dục trong sách giáo khoa, cô ấy nhận ra những hành vi của ông ngoại là “không tốt” và cô ấy đã mất niềm tin vào những người đàn ông lớn tuổi và cảm thấy sợ hãi.

Nạn nhân gặp vấn đề tâm lý sau khi bị ông ngoại mình xâm hại. Ảnh minh họa: Internet

Vào tháng 1 năm 2021, sau khi có một cuộc tranh cãi với mẹ, nạn nhân đã gặp cố vấn tại trường học của mình và tiết lộ về việc bị ông ngoại xâm hại tình dục.

Cố vấn sau đó đã thông báo cho Cơ quan bảo vệ trẻ em và gia đình và sau đó, nạn nhân đã báo cáo vụ việc cho cảnh sát.

Nữ nạn nhân tiết lộ, sau khi sự việc xảy ra, cô thường xuyên gặp ác mộng, bị trầm cảm, nhiều khi ban đêm cũng như ban ngày đều rơi nước mắt trong vô thức và từng có ý định tự tử.

Bây giờ cô ấy mắc chứng sợ đàn ông lớn tuổi, đặc biệt là đàn ông bằng tuổi bị cáo. Cho dù gặp phải đàn ông cùng tuổi bị cáo trên các phương tiện giao thông công cộng, cô ấy cũng sẽ sợ hãi, lòng bàn tay đổ mồ hôi

Hình phạt tối đa cho hành vi xâm hại tình dục trẻ vị thành niên là 8 đến 20 năm tù và 12 lần bị đánh bằng gậy, bị cáo hơn 50 tuổi và không thể bị đánh đòn, cuối cùng thẩm phán đã tuyên án 12 năm tù giam..