Cậu bé 8 tuổi ở Trung Quốc trước khi qua đời đã quyết định hiến tặng cơ quan nội tạng của mình để giúp cho 8 bệnh nhân khác có cơ hội được cứu sống.

"Shandong Net" đưa tin Kai Kai, một cậu bé 8 tuổi đến từ Tế Nam, Trung Quốc, bị xuất huyết thân não sau một cú ngã vào ngày 6/7.

Sau khi cậu bé qua đời, ca hiến tim, phổi, gan, thận và giác mạc được hoàn thành vào ngày 14/7 đã mang lại hy vọng sống cho 6 trẻ em bị suy tạng và phục hồi thị lực cho 2 bệnh nhân bị bệnh về mắt. Tổng cộng có 8 bệnh nhân được hiến tặng.

“Khi nó mới sinh ra, thứ đầu tiên tôi hôn là đôi bàn chân nhỏ của nó…” Trong phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện tỉnh Sơn Đông, cha của Kaikai, ông Wang, đã hôn đôi chân nhỏ bé của con lần cuối.

Người thân của cậu bé đã không kìm nén được nước mắt khi con trai qua đời. Ảnh: China Press

Ông Vương nói rằng con trai ông luôn nói rằng mình muốn trở thành anh hùng và giờ "con đã làm được". Cha của cậu bé nói: “Hãy để con trai không đi qua thế giới này một cách vô ích, con dùng chính mình để soi đường cho người khác, ít nhất con có thể để 8 người này sống sót”.

Sau khi thông tin về việc hiến tạng của cậu bé được tiết lộ, nhiều cư dân mạng đã không khỏi xúc động.

“Đứa bé rất hiểu chuyện. Mẹ con tôi đều rất bận công việc, thường xuyên vắng nhà. Thằng bé chưa bao giờ khiến chúng tôi phải lo lắng. Thành tích học tập của con luôn đứng đầu, là lá cờ đầu của lớp. Khi đi mua sắm và muốn mua quà cho con trai, nó nhìn vào giá và từ chối, bảo chúng tôi tiết kiệm tiền…”, nhớ lại những chuyện nhỏ nhặt của con, ông Vương không kìm được đang khóc.

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