Thông tin MỚI trong vụ tai nạn hầm lò ở Quảng Ninh khiến 4 công nhân tử vong

Đời sống 27/08/2023 16:33

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có thông tin chính thức về vụ tai nạn tại hầm lò Công ty than Vàng Danh - thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh đã hỗ trợ mỗi gia đình công nhân bị nạn 70 triệu đồng; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ mỗi gia đình công nhân bị nạn 20 triệu đồng; Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ mỗi gia đình công nhân bị nạn 20 triệu đồng và Công đoàn TKV hỗ trợ mỗi gia đình công nhân bị nạn 10 triệu đồng.

Cơ quan chức năng Quảng Ninh, nguyên nhân sơ bộ dẫn tới vụ sập hầm lò khiến 4 công nhân thiệt mạng do trong thời gian qua, khu vực mỏ than Vàng Danh (TP Uông Bí, Quảng Ninh) xuất hiện nhiều trận mưa với lưu lượng từ 30-70 mm, dẫn đến khu vực này bị ngấm nước.

Quá trình nhóm công nhân làm việc bị bùn và than trôi từ Thượng vận chuyển số 3 xuống gây tai nạn, dẫn đến tử vong.

Nạn nhân gồm: L.H.N (SN 1993, xã Hồng Việt, Đông Hưng, Thái Bình); T.V.Đ (SN 1990, quê phường Vàng Danh, TP Uông Bí); N.Đ.T (SN 1988, quê xã Quỳnh Hội, Quỳnh Phụ, Thái Bình); P.T.D (SN 1987, quê quán phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh).

Thông tin MỚI trong vụ tai nạn hầm lò ở Quảng Ninh khiến 4 công nhân tử vong - Ảnh 1
ai nạn hầm lò ở than Vàng Danh khiến 4 người tử vong - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 19h20 ngày 26/8, tại thượng vận chuyển số 3 đào từ lò thượng +50/+80 vỉa 5, khu Cánh gà, phân xưởng khai thác 3, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh xảy ra vụ tai nạn lao động trong hầm lò khiến 4 công nhân tử vong. 

Sau khi nhận thông tin, ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường và thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Công ty Cổ phần Than Vàng Danh phối hợp với cơ quan chức năng TP Uông Bí và tỉnh Quảng Ninh điều tra, làm rõ, đồng thời, tập trung cùng gia đình lo hậu sự cho nạn nhân. U

UBND tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình mỗi nạn nhân tử vong.

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