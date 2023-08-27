Trong khi đi chăn trâu, 3 cháu bé 7 tuổi xuống hồ trữ nước trồng chuối ở để tắm thì không may bị đuối nước tử vong.

Theo thông tin từ Báo Lao Động, vào ngày 27/8, ông Lừ A Hoà - Chủ tịch UBND xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát cho biết, lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ 3 cháu bé tử vong tại hồ trữ nước khu vực Nậm Cáng.

“Nơi xảy ra sự việc là 1 trong 3 hồ trữ nước trồng chuối của doanh nghiệp tự đào. Những hố nước này độ sâu khoảng 1,5m, dài 6m, rộng 6m đều rào xung quanh và có bảo vệ nhưng sáng 26/8 không có người trông coi nên 3 trẻ mới nhảy xuống tắm” - ông Lừ A Hoà nói và thông tin, trước mắt doanh nghiệp hỗ trợ mỗi gia đình các cháu 10 triệu đồng để tổ chức mai táng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND xã Nậm Chạc, cả 3 cháu tử vong là người dân tộc Mông, hoàn cảnh khó khăn (2 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo). Mùa này, bố mẹ các cháu bận đi làm nương rẫy nên để các cháu nhỏ đi chăn trâu và xảy ra sự việc đáng tiếc.

Ngoài ra, huyện Bát Xát cùng các tổ chức đoàn thể cũng đã đến gia đình các nạn nhân để thăm hỏi, chia buồn đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng làm rõ vụ việc.



Nơi xảy ra vụ 3 cháu nhỏ tử vong thương tâm - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào khoảng 8h sáng ngày 26/8, tại khu vực Nậm Cáng (thôn Nậm Khoang), người dân phát hiện ba cháu bé bị đuối nước là Thào A T., Lầu Thị L., Sùng A Q. (cả ba nạn nhân đều đang học lớp 2, cùng ở thôn Nậm Khoang, xã Nậm Chạc).

Ngay sau khi nhận được tin báo, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, công an xã nắm tình hình và trực tiếp đến hiện trường vụ việc.

"Nguyên nhân ban đầu là các cháu đi chăn trâu, tắm tại hố nước của doanh nghiệp trồng chuối đào hố để trữ nước, hố sâu khoảng 1,5m, dài 6m, rộng 6m" - ông Hòa nói và cho biết doanh nghiệp trồng chuối có bảo vệ trông coi và thường xuyên nhắc nhở các cháu nhỏ trên địa bàn không được xuống tắm.

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