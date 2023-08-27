Bão Saola gần Biển Đông dự kiến sắp thành siêu bão, hướng đi rất phức tạp

Đời sống 27/08/2023 10:49

Cơn bão Saola có tên địa phương là Goring đã nâng cấp thành bão cuồng phong “sau khi mạnh lên nhanh chóng”. Dự kiến, bão Saola ​​sẽ mang theo lượng mưa lớn và gió dữ dội trên đường di chuyển.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Cơ quan thời tiết quốc gia Philippines (PAGASA) nêu rõ: Cơn bão Saola có tên địa phương Goring đã nâng cấp thành bão cuồng phong "sau khi mạnh lên nhanh chóng". Dự kiến, bão Saola mang theo lượng mưa lớn và gió dữ dội trên đường di chuyển ở phía Đông quần đảo Babuyan, phía Bắc - Đông Bắc của đảo Luzon.

PAGASA cho hay bão Saola được dự báo sẽ thoát khỏi di chuyển vòng tròn và chuyển hướng Tây Bắc về vùng biển phía Đông Đài Loan (Trung Quốc).

Mắt bão Saola cách Aparri thuộc tỉnh Cagayan của đảo Luzon khoảng 155 km về phía Đông - Đông Bắc với sức gió tối đa 150 km/h ở gần tâm và gió giật lên tới 185 km/h.

 

 

Bão Saola gần Biển Đông dự kiến sắp thành siêu bão, hướng đi rất phức tạp - Ảnh 1
Hình ảnh vệ tinh bão Saola - Ảnh: Himawari

Theo thông tin từ báo Lao Động, Bloomberg chỉ ra, Philippines có trung bình 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm, khiến nước này trở thành một trong những quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất thế giới do bão. Bão Saola là cơn bão nhiệt đới thứ 7 ảnh hưởng tới Philippines trong năm 2023.

Cơn bão mới nhất gần Biển Đông đã ảnh hưởng đến các khu vực của tỉnh Cagayan và Isabela ở phía đông Luzon. Tại đây, cảnh báo bão nhiệt đới cấp 3 đã được phát ra. PAGASA lưu ý, những cơn gió trong bão Saola có thể gây ra “thiệt hại nặng nề cho các công trình có nguy cơ cao” trong vòng 24 giờ tới.

Tin bão mới nhất của cơ quan thời tiết Đài Loan CWB cho biết, tính đến 2h sáng 26/8, bão Saola nằm cách bán đảo Hằng Xuân ở phía nam Đài Loan khoảng 410 km về phía đông nam. Bão di chuyển theo hướng nam với tốc độ 15 km/h, với sức gió duy trì 137 km/h và gió giật lên tới 173 km/h.

Theo dự báo bão của CWB, Saola dự kiến gần như đứng yên ở phía đông Philippines vào cuối tuần này sau đó chuyển hướng về phía bắc và bắt đầu hướng tới Đài Loan.

Sau khi bão Saola bắt đầu di chuyển về phía bắc vào ngày 28/8, Đài Loan có khả năng phải phát cảnh báo trên biển từ đầu tuần tới cũng như có thể phải phát cả cảnh báo bão trên đất liền.

Ông Wu Der-rong - phó giáo sư phụ trách khoa học khí quyển tại Đại học Quốc lập Trung ương ở Đài Loan - chia sẻ ngày 26.8 rằng, những dự báo về đường đi của cơn bão Saola vẫn chưa chắc chắn.

Ông cho biết, có thể có dự báo chính xác hơn về ảnh hưởng của bão Saola đối với Đài Loan khi cơn bão bắt đầu di chuyển về phía bắc vào 28/8. Theo ông Wu, các mô hình dự báo trên khắp thế giới đang chỉ ra những đường đi khác nhau của cơn bão gần Biển Đông.

 

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