Hải Phòng: Mất điện toàn đảo Cát Bà sau khi tàu va vào đường dây 35KV

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng thông báo về sự cố gây gián đoạn cung ứng điện trên địa bàn đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, Hải Phòng).

Theo thông tin từ VTC News, vào 16h10 ngày 26/8, đường dây 35 KV ở cột vượt biển luồng Lạch Huyện cấp điện cho đảo Cát Bà bị tàu hàng va vào làm đứt, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng thông tin. Sự cố khiến toàn bộ đảo Cát Bà bị mất điện.

UBND huyện đảo Cát Hải đang phối hợp các ngành chức năng làm rõ và xử lý vụ việc, dự kiến 17h ngày 28/8, đảo Cát Bà sẽ được cấp điện trở lại.

Đường dây 35 KV cấp điện cho đảo Cát Bà bị đứt - Ảnh: VNExpress

Theo thông tin từ VNExpress, UBND huyện Cát Hải cũng có biết, thời điểm này, du khách đến đảo Cát Bà không còn quá đông dịp cuối tuần như cách đây một tháng. Tuy nhiên, việc mất điện trong hai ngày sẽ ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của khoảng 20.000 người dân trên đảo. Khách sạn, nhà nghỉ sẽ phải sử dụng máy phát để cấp điện phục vụ du khách trong thời gian này.

Tháng 8/2017, sự cố tàu hàng làm đứt dây dây điện ở khu vực Lạch Huyện cũng khiến đảo Cát Bà mất điện trong hai ngày.

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