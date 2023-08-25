Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 24/8, tại thôn Lương Môn, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
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Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 24/8, Công an huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) đang làm rõ vụ án mạng khiến 2 người thương vong, xảy ra tại xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên.
Khoảng 15h cùng ngày, do mâu thuẫn nên Nguyễn Sỹ T. (ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái) đã dùng dao đâm hai vợ chồng ông Phạm Văn M. (SN 1946) và bà Nguyễn Thị M. (SN 1946, cùng ở xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên).
Vụ việc khiến ông M. tử vong trên đường đi cấp cứu, còn bà M. bị trọng thương.
Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sau khi gây án, nghi phạm T. đã bỏ trốn khỏi hiện trường và bị cảnh sát bắt giữ sau đó.
Nghi phạm T. chính là con rể của ông Phạm Văn M. và bà Nguyễn Thị M.
Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Trấn Yên tiếp tục làm rõ