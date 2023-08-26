Vào ngày 25/8, trụ trì chùa Mộc Thông (thôn Tân Minh, xã Quỳnh Lập) phát hiện có một bé trai bị bỏ rơi trước cổng nên đã báo cho chính quyền địa phương.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 26/8, ông Trần Đức Ánh - Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lập (TX. Hoàng Mai, Nghệ An) cho biết, hiện chính quyền địa phương đang phát thông báo tìm thân nhân cho một cháu bé bị bỏ rơi trước cổng chùa trên địa bàn xã này.

Cụ thể, khoảng 17h30 ngày 25/8, Trụ trì chùa Mộc Thông đóng trên địa bàn xã Quỳnh Lập (TX. Hoàng Mai, Nghệ An) nghe tiếng khóc trẻ con nên đi ra kiểm tra. Khi ra ngoài, trụ trì chùa bất ngờ phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng. Cháu bé sau đó được đưa vào chùa để chăm sóc.

Bé trai khoảng 20 ngày tuổi - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nhận được tin báo từ nhà chùa, chính quyền xã Quỳnh Lập đã đến hiện trường kiểm tra rồi đưa cháu bé đến Trạm Y tế TX. Hoàng Mai để kiểm tra sức khỏe.

“Cháu bé bị bỏ rơi là bé trai mới sinh khoảng 20 ngày tuổi, nặng khoảng 3-4kg. Thời điểm phát hiện, cháu bé được bỏ rơi cùng một ít quần áo, tã, ngoài ra không có giấy tờ gì. Trên bụng cháu bé có một vết mổ. Hiện qua kiểm tra sức khỏe thì cháu bé bình thường, khỏe mạnh”, ông Ánh nói.

Nơi bé trai bị bỏ rơi - Ảnh: Báo Tiền Phong

Hiện tại, cháu bé đang được giao cho Trung tâm Y tế TX. Hoàng Mai chăm sóc chờ người thân cháu bé đến nhận. Sau thời gian quy định, nếu người thân cháu bé không đến nhận, chính quyền xã Quỳnh Lập sẽ làm thủ tục cho nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

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