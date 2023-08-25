Diễn biến MỚI trong vụ 4 mẹ con tử vong bị chồng dùng khí CO đầu độc ở Khánh Hòa

Đời sống 25/08/2023 16:57

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Xuân Hải (52 tuổi, ở xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) để điều tra về tội Giết người.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Xuân Hải (52 tuổi, ở xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) để điều tra về tội Giết người.

Cụ thể, vào trưa 23/8, người dân phát hiện Hải nằm thoi thóp tại nhà riêng, còn vợ và 3 con gái tử vong cạnh đó. Ông này được người dân đưa đi cấp cứu. Khám nghiệm hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa thu giữ một bình kim loại chứa khí CO.

Khám nghiệm các tử thi, lực lượng chức năng xác định, nguyên nhân dẫn đến cái chết của 4 mẹ con bà D. là do ngộ độc khí CO.

Diễn biến MỚI trong vụ 4 mẹ con tử vong bị chồng dùng khí CO đầu độc ở Khánh Hòa - Ảnh 1
Nghi can Hồ Xuân Hải - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sau khi ông Hải được điều trị tại bệnh viện, sức khỏe dần ổn định, công an đã đưa ông Hải đi lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, ông Hải khai nhận, gia đình ông đầu tư trang trại nuôi heo nhưng thất bại dẫn đến lâm vào cảnh nợ nần. Nghỉ quẩn, ông Hải quyết định ra tay đầu độc vợ, con và tự sát bằng khí CO. Để thực hiện hành vi của mình, ông Hải lên mạng tìm mua bình khí CO và học cách sử dụng.

Diễn biến MỚI trong vụ 4 mẹ con tử vong bị chồng dùng khí CO đầu độc ở Khánh Hòa - Ảnh 2
Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Báo Dân trí

Đêm 22 rạng sáng ngày 23/8, sau khi vợ và các con ngủ say, ông Hồ Xuân Hải đã đầu độc vợ con bằng cách xả khí CO vào phòng ngủ. Người đàn ông này sau đó cũng vào phòng ngủ hít khí độc với mục đích tự tử nhưng không chết.

Ngoài ra, người dân kể lại, 3 con gái của ông Hải ngoan, hiền, học giỏi. Con gái đầu đang học năm thứ 4 Đại học Y Dược Huế, cháu thứ hai học lớp 9 và nhỏ nhất học lớp 5.

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