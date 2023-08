Một phụ nữ bị sát hại dã man tại khu Phú Cường, xã Lương Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 27/8, ông Nguyễn Văn Xuân - Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, huyện Yên Lập xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong.

Ông Xuân thông tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h chiều 26.8, tại nhà riêng của ông Trần Xuân Hải, trú tại khu Phú Cường, xã Lương Sơn.

Lúc này, người dân phát hiện trong khuôn viên của nhà ông Hải có thi thể một phụ nữ tuổi trung niên, mặc áo lam (áo phật tử thường hay mặc) ngã gục bên đống đá có dính nhiều vết máu.

Qua xác minh, xác định nạn nhân là bà T (58 tuổi, trú tại xã Xuân Viên, huyện Yên Lập), nghi phạm là Tuấn (37 tuổi, trú tại xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập). "Nhà ông Hải tổ chức cúng cầu siêu trong tháng 7 âm lịch, bà T đến chơi, còn nghi phạm Tuấn bị thần kinh (có sổ thần kinh) đi lang thang vào đó rồi gây ra sự việc đau buồn trên" - ông Xuân chia sẻ.

Nạn nhân là bà T (58 tuổi, trú tại xã Xuân Viên, huyện Yên Lập) - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 10/10/2022, người dân sinh sống gần bờ sông Vàm Thuật, đoạn khu phố 2, phường An Phú Đông, quận 12, TPHCM phát hiện một thi thể người trôi dưới sông nên kéo vào bờ rồi trình báo.

Nhận thông tin, Công an phường An Phú Đông và công an quận 12 có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, vớt thi thể nạn nhân lên bờ.

Bước đầu ghi nhận nạn nhân là nữ, khoảng từ 40-50 tuổi, mặc bộ đồ phật tử màu lam, áo khoác phật tử màu nâu, trên cổ bị quấn một sợi dây dù, trên người không có giấy tờ tuỳ thân, thi thể đang phân huỷ nặng.

