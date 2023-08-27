Diễn biến MỚI trong vụ cô gái tố bác sĩ đòi 'vui vẻ' mới đưa thuốc ở TP.HCM

Đời sống 27/08/2023 06:30

Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đã mời chị K.T. lên làm việc vào sáng nay (26/8). Quận Bình Tân là nơi chị K.T. và mẹ (55 tuổi) đang cư trú.

Theo thông tin từ Vietnamnet, luật sư bảo vệ quyền lợi cho chị N.T.K.T (21 tuổi, TP.HCM) cho biết Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đã mời chị K.T. lên làm việc vào sáng nay (26/8). Quận Bình Tân là nơi chị K.T. và mẹ (55 tuổi) đang cư trú.

Buổi làm việc xoay quanh các nội dung trong đơn chị T. tố cáo bác sĩ N.Q.C (công tác tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM) đã gợi ý “đòi vui vẻ” mới đưa thuốc ung thư, sau đó có hành vi xâm hại tình dục.  

Luật sư cho biết, công an quận Tân Bình (TP.HCM), địa bàn xảy ra sự việc giữa chị T. và bác sĩ C., cũng đã mời chị T. đến làm việc trong chiều cùng ngày. Tuy nhiên, do bận chăm sóc mẹ nên chị T. chưa có mặt.  

Diễn biến MỚI trong vụ cô gái tố bác sĩ đòi 'vui vẻ' mới đưa thuốc ở TP.HCM - Ảnh 1
Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, nơi mẹ chị T. từng điều trị - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, trong đơn gửi Thanh tra Sở Y tế TPHCM và Thanh tra Bộ Y tế đề nghị giải quyết hành vi có dấu hiệu vi phạm y đức, quy định về khám chữa bệnh, chị N.T.K.T. (21 tuổi, ngụ TPHCM) cho biết mẹ bị ung thư tuyến giáp, phát hiện đã xâm lấn khí quản vào tháng 3.

Sau đó, T. nhắn tin cho bác sĩ N.Q.C., công tác tại Khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện Ung bướu TPHCM để nhờ hỗ trợ, vì ông này từng điều trị cho mẹ cô trước đây.

Lúc này, bác sĩ C. cho biết trường hợp trên đã "hết cách", chỉ dùng loại thuốc nhắm trúng đích tên Lenvaxen 10 ông này đưa mới có thể kéo dài sự sống. T. cho rằng, bác sĩ C. đã lợi dụng tâm lý lo lắng, muốn cứu mẹ bằng mọi giá của mình để đòi "cho vui vẻ", sau đó trực tiếp xâm hại tình dục con gái bệnh nhân vào ngày 18/4, tại phòng khám riêng ở quận Tân Bình (TPHCM). Tuy nhiên sau khi uống loại thuốc do bác sĩ C. đưa, mẹ của T. bị biến chứng, phải vào Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cấp cứu.

Tiếp nhận thông tin, Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã làm việc với bác sĩ N.Q.C., yêu cầu giải trình các nội dung phản ánh trong đơn. Tuy nhiên, bác sĩ C. không thừa nhận hành vi xâm hại tình dục, chỉ cho biết có tư vấn và cho tặng thuốc cho mẹ của T. tại nhà riêng của ông này.

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