Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Mộc Thông (đóng trên địa bàn xã) 1 ngày trước đã được gia đình đến xin nhận lại về chăm sóc.

Theo thông tin từ báo Gia đình và Xã hội, vào ngày 27/8, ông Trần Đức Ánh - Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lập (TX. Hoàng Mai, Nghệ An) cho biết, cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Mộc Thông (đóng trên địa bàn xã) 1 ngày trước đã được gia đình đến xin nhận lại về chăm sóc.

Sau 1 ngày chăm sóc tại Trung tâm Y tế TX. Hoàng Mai, cháu bé đã được gia đình đến xin nhận lại.

Ông Ánh cho biết, trước đó vào chiều 25/8, trụ trì chùa Mộc Thông đã phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở cổng chùa. Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã đưa cháu đến Trung tâm Y tế TX. Hoàng Mai để chăm sóc và kiểm tra sức khỏe. Cơ quan chức năng sau đó đã tiến hành xác minh và phát đi thông báo tìm thân nhân cho cháu bé. Đến ngày 26/8, phía gia đình cháu bé đã đến xin nhận lại cháu bé này. Cơ quan chức năng hiện đang xác minh và làm thủ tục để trao lại cháu bé cho gia đình.

Cháu bé đã được gia đình đến xin nhận lại sau 1 ngày bị bỏ rơi - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, phía gia đình chia sẻ, trước đó họ đã từng sinh một người con bị dị tật và đã mất. Sau khi sinh được người con thứ 2 và có biểu hiện bị dị tật khiến gia đình hoang mang, lo sợ.

Tại Trung tâm Y tế TX. Hoàng Mai, sau khi được các y bác sỹ chuyên môn tư vấn về tình trạng dị tật của cháu bé có thể chữa khỏi bằng y học hiện đại nên gia đình đã quyết định đưa cháu ra Hà Nội để thăm khám và điều trị.

Nghe tin, một số nhà hảo tâm đã đến trực tiếp thăm hỏi và đồng ý hỗ trợ chi phí cho cháu trong quá trình điều trị bệnh sắp tới.

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