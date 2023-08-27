Án mạng kinh hoàng ở Tây Ninh: Nghịch tử sát hại mẹ ruột chỉ vì 100.000 đồng

Đời sống 27/08/2023 16:51

Công an tỉnh Tây Ninh thông tin mới về nghi phạm Nguyễn Chí Hiếu (SN 1985, ngụ khu phố An Quới, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng).

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào sáng 27/8, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Chí Hiếu (SN 1985, ngụ khu phố An Quới, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng) để điều tra về hành vi giết người.

Cụ thể, sau khi sử dụng ma túy, Hiếu trở về nhà gặp mẹ ruột của mình là bà N.K.P. (SN 1951) xin 100 nghìn đồng để mua ma túy tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, bà P. nói với Hiếu rằng mình không có tiền. Tức giận, Hiếu lấy cây kéo đâm liên tiếp vào bà P. do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Án mạng kinh hoàng ở Tây Ninh: Nghịch tử sát hại mẹ ruột chỉ vì 100.000 đồng - Ảnh 1
Nguyễn Chí Hiếu tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công luận, sau khi gây án xong, Hiếu lấy hết tiền bán vé số của mẹ ruột rồi bỏ trốn.

Qua truy xét đến tối 26/8, lực lượng Công an bắt giữ Hiếu.

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